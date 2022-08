US Open: Molčan v 1. kole proti Monteirovi, Schmiedlovú čaká Podoroská

New York 25. augusta (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan nastúpi v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji US Open proti Brazílčanovi Thiagovi Monteirovi. Annu Karolínu Schmiedlovú čaká Argentínčanka Nadia Podoroská. Rozhodol o tom štvrtkový žreb v New Yorku.



Molčan sa vlani pri premiére v hlavnej súťaži vo Flushing Meadows prebojoval až do 3. kola, v ktorom prehral s Argentínčanom Diegom Sebastianom Schwartzmanom. S Monteirom má negatívnu bilanciu 0:1, v roku 2018 s ním prehral hladko v dvoch setoch na antukovom challengeri v poľskom Štetíne. V prípade postupu cez Brazílčana sa v 2: kole stretne s víťazom súboja medzi Rusom Karenom Chačanovom nasadeným ako číslo 21 a domácim Američanom Denisom Kudlom.



Schmiedlová prehráva s Podoroskou na zápasy 0:1, v roku 2020 jej podľahla v 3. kole antukového Roland Garros v Paríži. Šancu zahrať si v hlavnej súťaži má zo Sloveniek ešte Viktória Kužmová, ktorá postúpila suverénne do finále kvalifikácie.



Najvyššie nasadený Rus Daniil Medvedev odštartuje cestu za obhajobou titulu proti Američanovi Stefanovi Kozlovovi, ktorý nahradil v hlavnom pavúku zraneného Nemca Alexandra Zvereva. V New Yorku sa nepredstaví vlaňajší finalista Novak Djokovič. Srb sa odhlásil z turnaja, keďže nie je zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 a vakcinácia je podmienkou vstupu do USA.



Náročná prekážka čaká obhajkyňu trofeje v ženskom singli, Britka Emma Raducanuová si totiž zmeria sily so skúsenou Francúzkou Alize Cornetovou. Nasadená jednotka Poľka Iga Swiateková, dvojnásobná šampiónka Roland Garros, si zmeria sily s Taliankou Jasmine Paolinivoou. Američanka Serena Williamsová, ktorá po US Open s najväčšou pravdepodobnosťou ukončí kariéru, sa stretne s Dankou Koviničovou z Čiernej Hory.