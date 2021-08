US Open: Obhajkyňa titulu Osaková postúpila do 2. kola dvojhry (2)

ženy - dvojhra - 1. kolo:



Naomi Osaková (Jap.-3) - Marie Bouzková (ČR) 6:4, 6:1, Arina Sobolenková (Biel.-2) - Nina Stojanovičová (Srb.) 6:4, 6:7 (4), 6:0, Daria Kasatkinová (Rus.-25) - Cvetana Pironkovová (Bulh.) 6:2, 6:1, Jasmine Paoliniová (Tal.) - Jaroslava Švedovová (Kaz.) 6:3, 6:4, Tamara Zidanšeková (Slovin.) - Bernarda Perová (USA) 6:4, 7:6 (4), Elise Mertensová (Belg.-15) - Rebecca Petersonová (Švéd.) 3:6, 7:6 (5), 7:6 (5), Rebeka Masárová (Šp.) - Ana Bogdanová (Rum.) 6:7 (9), 7:6 (2), 7:6 (9), Jelina Svitolinová (Ukr.-5) - Rebecca Marinová (Kan.) 6:2, 6:3, Angelique Kerberová (Nem.-16) - Dajana Jastremská (Ukr.) 3:6, 6:4, 7:6 (3), Barbora Krejčiková (ČR-8) - Astra Sharmová (Austr.) 6:0, 6:4, Olga Danilovičová (Srb.) - Alycia Parksová (USA) 6:3, 7:5, Victoria Azarenková (Biel.-18) - Tereza Martincová (ČR) 6:4, 6:0, Kamilla Rachimovová (Rus.) - Kristina Mladenovičová (Fr.) 2:6, 6:2, 6:3, Cori Gauffová (USA-21) - Magda Linetteová (Poľ.) 5:7, 6:3, 6:4, Christina McHaleová (USA) - Emma Navarrová (USA) 6:1, 7:6 (5), Markéta Vondroušová (ČR) - Elena-Gabriela Ruseová (Rum.) 7:5, 6:0, Ons Jabeurová (Tun.-20) - Alize Cornetová (Fr.) 7:5, 7:5, Valentini Grammatikopoulouová (Gr.) - Anna Blinkovová (Rus.) 6:3, 6:2

New York 31. augusta (TASR) - Japonská tenistka Naomi Osaková sa prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Obhajkyňa titulu zdolala v úvodnom kole Češku Marie Bouzkovú 6:4, 6:1. Turnajová trojka sa v ďalšom kole stretne so Srbkou Olgou Danilovičovou, ktorá vyradila Američanku Alyciu Parksovú po víťazstve 6:3, 7:5.Postup do 2. kola si vybojovala aj Ukrajinka Jelina Svitolinová, ktorá si v úvodnom kole ako nasadená päťka poradila s Kanaďankou Rebeccou Marinovou 6:2, 6:3. Ďalej ide aj ôsma nasadená Češka Barbora Krejčíková, šampiónka Roland Garros zdolala pri svojom debute v hlavnej súťaži v New Yorku austrálsku kvalifikantku Astru Sharmovú 6:0, 6:4.