US Open odštartuje 31. augusta, tvrdia organizátori turnaja

New York 1. apríla (TASR) - Grandslamový tenisový turnaj US Open by mal odštartovať v pôvodnom termíne 31. augusta. Uviedli to organizátori podujatia vo Flushing Meadows krátko po tom, ako prišlo k zrušeniu Wimbledonu.



"Americká tenisová asociácia hodlá zorganizovať US Open v pôvodnom termíne. Pozorne monturujeme situáciu súvisiacu s pandémiou koronavírusu, ktorá sa rýchlo mení. Sme pripravení na všetko," uvádza sa v stanovisku USTA, ktoré sprostredkovala agentúra AFP.