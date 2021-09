US Open: Plíšková po dráme do 3. kola, postúpila aj Kvitová

ženy - dvojhra - 2. kolo:



Karolína Plíšková (ČR-4) - Amanda Anisimovová (USA) 7:5, 6:7 (5), 7:6 (7), Bianca Andreescuová (Kan.-6) - Lauren Davisová (USA) 6:4, 6:4, Ajla Tomljanovičová (Austr.) - Petra Martičová (Chor.-30) 7:6 (6), 6:4, Shelby Rogersová (USA) - Sorana Cirsteová (Rum.) 7:5, 6:2, Jessica Pegulová (USA-23) - Misaki Doiová (Jap.) 6:3, 6:2, Angelique Kerberová (Nem.-16) - Anhelina Kalininová (Ukr.) 6:3, 6:2, Iga Swiateková (Poľ.-7) - Fiona Ferrová (Fr.) 3:6, 7:6 (3), 6:0, Petra Kvitová (ČR-10) - Kristýna Plíšková (ČR) 7:6 (4), 6:2, Greet Minnenová (Belg.) - Ľudmila Samsonovová (Rus.) 6:4, 6:4, Ashleigh Bartyová (Austr.-1) - Clara Tausonová (Dán.) 6:1, 7:5, Belinda Benčičová (Švaj.-11) - Martina Trevisanová (Tal.) 6:3, 6:1, Varvara Gračovová (Rus.) - Paula Badosová (Šp.-24) 6:4, 6:4, Anett Kontaveitová (Est.-28) - Jil Teichmannová (Švaj.) 6:4, 6:1, Maria Sakkariová (Gréc.-17) - Kateřina Siniaková (ČR) 6:4, 6:2, Sara Sorribesová Tormová (Šp.) - Hsieh Su-wej (Taiwan) 6:1, 6:3, Emma Raducanuová (V.Brit.) - Čang Šuaj (Čína) 6:2, 6:4

New York 2. septembra (TASR) - Austrálska tenistka Ashleigh Bartyová sa prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Svetová jednotka zdolala vo štvrtkovom stretnutí 2. kola Dánku Claru Tausonovú 6:1, 7:5. Jej ďalšou súperkou bude Američanka Shelby Rogersová, ktorá zvíťazila nad Rumunkou Soranou Cirsteovou 7:5, 6:2.Češka Karolína Plíšková si vybojovala postup až po obrovskej dráme, turnajová štvorka zdolala Američanku Amandu Anisimovovú po trojsetovom boji 7:5, 6:7 (5) a 7:6 (7). V rozhodujúcom sete ustála v tajbrejku kritické chvíle, najprv otočila z 2:5 na 6:5, potom odvrátila mečbal Anisimovovej a nakoniec získala skrátenú hru pre seba pomerom 9:7.," komentovala zápas Plíšková, ktorá sa v 3. kole stretne s Ajlou Tomljanovičovou z Austrálie.V 2. kole nezaváhala ani Švajčiarka so slovenskými koreňmi Belinda Benčičová. Jedenástka "pavúka" a olympijská víťazka z Tokia si poradila s Taliankou Martinou Trevisanovou hladko 6:3, 6:1.Postup si vybojovala aj desiata nasadená Petra Kvitová. V súboji českých tenistiek zdolala krajanku Kristýnu Plíškovú 7:6 (4), 6:2. Turnajová sedmička Iga Swiateková potrebovala na postup až tri sety, nad Francúzkou Fionou Ferrovou zvíťazila 3:6, 7:6 (3) a 6:0.