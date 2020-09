US Open: Pospisil a De Minaur do osemfinále dvojhry

Muži - dvojhra - 3. kolo:



Vasek Pospisil (Kan.) - Roberto Bautista-Agut (Šp.-8) 7:5, 2:6, 4:6, 6:3, 6:2,

Alex de Minaur (Aus.-21) - Karen Chačanov (Rus-11) 6:4, 0:6, 4:6, 6:3, 6:1,

Matteo Berrettini (Tal.-6) - Casper Ruud (Nór.) 6:4, 6:4, 6:2,

Daniil Medvedev (Rus.-3) - Jeffrey Wolf (USA) 6:3, 6:3, 6:2,

Andrej Rubľov (Rus.-10) - Salvatore Caruso (Tal.) 6:0, 6:4, 6:0

New York 6. septembra (TASR) - Ruský tenista Daniil Medvedev postúpil do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Piaty nasadený hráč potvrdil úlohu favorita a v sobotnom zápase 3. kola zdolal domáceho Jeffreyho Wolfa 6:3, 6:3, 6:2. Američan doplatil na nevynútené chyby, spravil ich až 41 v porovnaní s desiatimi Medvedevovými.V osemfinále sa predstaví aj ďalší Rus Andrej Rubľov. Desiatka podujatia si poradila s nenasadeným Talianom Salvatorem Carusom hladko 6:0, 6:4, 6:0. Rubľov v zápase dosiahol 36 víťazných úderov v porovnaní s dvanástimi súpera.Premožiteľ Slováka Andreja Martina v prvom kole Alex de Minaur z Austrálie zvíťazil nad Rusom Karenom Chačanovom 6:4, 0:6, 4:6, 6:3, 6:1. V osemfinále sa stretne s Kanaďanom Vasekom Pospisilom. Ten vyradil osmičku podujatia Španiela Roberta Bautistu-Aguta 7:5, 2:6, 4:6, 6:3, 6:2.