US Open: Raducanuová prvou kvalifikantkou v grandslamovom finále

ženy - dvojhra - semifinále:



Leylah Fernandezová (Kan.) - Arina Sobolenková (Biel.-2) 7:6 (3), 4:6, 6:4

Emma Raducanuová (V.Brit.) - Maria Sakkariová (Gr.-17) 6:1, 6:4

New York 10. septembra (TASR) - Osemnásťročná britská tenistka Emma Raducanuová sa stala prvou kvalifikantkou, ktorá si zahrá grandslamové finále. V semifinále ženskej dvojhry na US Open zdolala Mariu Sakkariovú z Grécka 6:1 a 6:4. V boji o titul si zahrá proti 19-ročnej Leylah Fernandezovej z Kanady, ktorá vyradila dvojku podujatia Arinu Sobolenkovú z Bieloruska po trojsetovej bitke 7:6 (3), 4:6 a 6:4.Raducanuová hrá len na svojom druhom grandslame, vo svetovom rebríčku je na 150. mieste. V New Yorku vyhrala už deväť zápasov, všetky bez straty setu. Dostať sa z kvalifikácie až do grandslamového finále sa pred ňou ešte žiadnej hráčke ani hráčovi nepodarilo. Vo štvrťfinále eliminovala olympijskú víťazku Belindu Benčičovú zo Švajčiarska a darilo sa jej aj v semifinále. Proti sedemnástej nasadenej súperke odvrátila sedem brejkbalov, súperke vzala podanie trikrát a urobila len 17 nevynútených chýb.Raducanuová sa stala najmladšou finalistkou na grandslame od roku 2004, keď Ruska Maria Šarapovová vyhrala vo veku 17 rokov Wimbledon. Finále medzi dvoma tínedžerkami bude prvé od roku 1999, keď vo finále US Open zdolala 17-ročná Serena Willmasová 18-ročnú Martinu Hingisovú.Fernandezová na ceste do finále vyradila obhajkyňu titulu Naomi Osakovú z Japonska, víťazku z roku 2016 Angelique Kerberovú a vo štvrťfinále aj nasadenú päťku Jelinu Svitolinovú. Kanadská ľaváčka ustála dôležité momenty, v koncovke prvého setu odvrátila setbal a uspela v tajbrejku. V druhom sete síce dominovala Bieloruska, ktorá v deviatej hre prelomila súperke servis. V rozhodujúcom sete Fernandezová odskočila na 4:2, potom ale hneď prišla o podanie. Za stavu 5:4 pre Kanaďanku Sobolenková urobila dve dvojchyby a neustála mečbal súperky.