US Open: Ruud zdolal Berrettiniho a postúpil do semifinále

muži - dvojhra - štvrťfinále:



Casper Ruud (Nór.-7) - Matteo Berrettini (Tal.-14) 6:1, 6:4, 7:6 (4)

New York 6. septembra (TASR) - Nórsky tenista Casper Ruud je prvý semifinalista záverečného grandslamového turnaja sezóny US Open. Siedmy najvyššie nasadený hráč si v utorňajšom stretnutí štvrťfinále poradil s turnajovou štrnástkou Talianom Matteom Berrettinim 6:1, 6:4, 7:6 (4).Berrettinimu k víťazstvu nepomohlo ani 13 es, jeho súper nemal ani jedno. Ruud sa v súboji o postup do finále stretne s víťazom zápasu medzi Austrálčanom Nickom Kyrgiosom a Rusom Karenom Chačanovom.