US Open: Sakkariová zdolala Plíškovú a postúpila do semifinále

ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Maria Sakkariová (Gréc.-17) - Karolína Plíšková (ČR-4) 6:4, 6:4

New York 9. septembra (TASR) - Grécka tenistka Maria Sakkariová skompletizovala kvarteto semifinalistiek dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open. Sedemnástka "pavúka" vyradila v newyorskom štvrťfinále Češku Karolínu Plíškovú nasadenú ako štvrtú za 82 minút dva razy 6:4. Najbližšie sa stretne s Britkou Emmou Raducanuovou, ktorá zvíťazila nad Švajčiarkou Belindou Benčičovou 6:3, 6:4.Dvadsaťšesťročná Sakkariová frustrovala súperku svojím podaním. Neposkytla jej ani jedinú brejkbalovú príležitosť, Plíšková na returne uhrala iba osem zo 49 výmen. Grékyňa v oboch setoch získala jeden brejk a premenením tretieho mečbalu vyrovnala svoj najlepší výsledok na podujatiach veľkej štvorky - do semifinále postúpila aj na tohtoročnom Roland Garros.