US Open: Sandersová a Peers získali titul v mixe

Storm Sandersová, John Peers (Aus.-4) - Kirsten Flipkensová, Edouard Roger-Vasselin (Belg./Fr.) 4:6, 6:4, 10:7

New York 10. septembra (TASR) - Austrálčania Storm Sandersová a John Peers získali titulu v mixe na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open. Štvrtý nasadený pár zdolal v sobotňajšom finále belgicko-francúzsku dvojicu Kirsten Flipkensová a Edouard Roger-Vasselin 4:6, 6:4 a 10:7. Pre oboch to bol premiérový grandslamový titul.