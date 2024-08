US Open: Sinner postúpil do 3. kola, Hurkacz prehral s Thompsonom

muži - dvojhra - 2. kolo:



Jannik Sinner (Tal.-1) - Alex Michelsen (USA) 6:4, 6:0, 6:2, Matteo Arnaldi (Tal.-30) - Roman Safiullin 6:2, 6:4, 6:4, Christopher O'Connell (Aus.) - Mattia Bellucci (Tal.) 6:3, 6:4, 3:6, 6:3, Tomáš Macháč (ČR) - Sebastian Korda (USA-16) 6:4, 6:2, 6:4, Jordan Thompson (Aus.) - Hubert Hurkacz (Poľ.-7) 7:6 (2), 6:1, 7:5

New York 29. augusta (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner postúpil do 3. kola grandslamového turnaja US Open. Najvyššie nasadený hráč zdolal vo štvrtkovom zápase krajana Mattea Arnaldiho v troch setoch 6:4, 6:0, 6:2. V ďalšom zápase sa stretne s Austrálčanom Christopherom O'Connellom, ktorý zdolal Taliana Mattiu Bellucciho 3:1 na sety. V druhom kole sa s turnajom rozlúčila nasadená sedmička Poliak Hubert Hurkacz. Austrálčanovi Jordanovi Thompsonovi podľahol v ich prvom vzájomnom zápase 6:7 (2), 1:6, 5:7.