US Open: Šramková postúpila do 2. kola kvalifikácie

kvalifikácia US Open ženy - 1. kolo:



Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR-10) - Nina Stojanovičová (Srb.) 6:3, 6:4

New York 20. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková postúpila do 2. kola kvalifikácie grandslamového turnaja US Open. Desiata nasadená hráčka si v prvom kole poradila so Srbkou Ninou Stojanovičovou v dvoch setoch 6:3 a 6:4. Jej ďalšou súperkou bude domáca Usue Maitane Arconadová.