US Open: Swiateková postúpila cet Pegulovú do semifinále

ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Iga Swiateková (Poľ.-1) - Jessica Pegulová (USA-8) 6:3, 7:6 (4)

Arina Sobolenková (Biel.-6) - Karolína Plíšková (ČR-22) 6:1, 7:6 (4)

New York 7. septembra (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková sa prvýkrát v kariére prebojovala do semifinále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Najvyššie nasadená hráčka si vo štvrťfinále poradila s domácou Jessicou Pegulovou v dvoch setoch 6:3 a 7:6 (4). V dueli o postup do finále nastúpi v noci na piatok SELČ proti turnajovej šestke Arine Sobolenkovej z Bieloruska, ktorá vyradila Češku Karolínu Plíškovú 6:1, 7:6 (4).Swiateková sa predstaví už vo svojom treťom grandslamovom semifinále v tomto roku. Víťazka Roland Garros zdolala Pegulovú po takmer dvojhodinovom boji, počas ktorého obe hráčky celkovo až 13-krát stratili svoje podanie a urobili 61 nevynútených chýb. Poľka prišla v prvom sete o servis v piatej hre, no od stavu 2:3 vyhrala štyri hry za sebou a ujala sa vedenia 1:0 na sety. V druhom musela po sérii brejkov rozhodnúť za stavu 6:6 až skrátená hra a v nej uspela Swiateková." uviedla 21-ročná Swiateková, ktorá bieloruskú súperku v tomto roku už zdolala trikrát - v Dauhe, Stuttgarte i Ríme.Sobolenková si zopakuje na US Open semifinálovú účasť z vlaňajška. Vo štvrťfinále ako nasadená šestka vyradila Plíškovú po setoch 6:1, 7:6 (4). V prvom sete na dvorci dominovala, výborne returnovala a mala navrch aj pri dlhších výmenách. V druhom dejstve si obe hráčky držali servis a tak rozhodnutie padlo až v tajbrejku, v ktorom slávila úspech Bieloruska. Sobolenková zahrala proti finalistke US Open z roku 2016 celkovo 30 winnerov vrátane siedmich es.V druhom semifinále proti sebe nastúpia Ons Jabeurová z Tuniska a Francúzka Caroline Garciová.