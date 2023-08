US Open: Tomljanovičová sa odhlásila z turnaja pre zranenie kolena

New York 31. augusta (TASR) - Austrálska tenistka Ajla Tomljanovičová sa odhlásila zo záverečného grandslamu roka US Open. Dôvodom je pretrvávajúce zranenie kolena.



Tomljanovičová vynechala pre zdravotné problémy celú sezónu, svoj prvý tohtoročný zápas odohrala v 1. kole US Open proti Maďarke Panne Udvardyovej (3:6, 6:2, 6:4). Predtým sa predstavila na Pohári Billie-Jean Kingovej v novembri. "Na zvyšok sezóny nechcem ani myslieť, ale nezáleží na tom. Vždy urobím to, čo je najlepšie pre moje dlhodobé zotavenie. Ak chcem hrať na turnajoch viac než prvý zápas, musím sa dostať do formy," citovala Austrálčanku agentúra AP.



Tridsaťročná Tomljanovičová bola vlani v septembri posledná súperka Američanky Sereny Williamsovej, bývalú tenisovú hviezdu a víťazku 23 grandslamových titulov zdolala v 3. kole US Open po trojhodinovej bitke 7:5, 6:7 (4) a 6:1. V 2. kole prebiehajúceho turnaja sa mala stretnúť s nasadenou štvorkou Jelenou Rybakinovou, Kazaška postúpila do ďalšej fázy bez boja.