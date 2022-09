US Open: Vo finále ženskej dvojhry Swiateková proti Jabeurovej

ženy - dvojhra - semifinále:



Iga Swiateková (Poľ.-1) - Arina Sobolenková (Biel.-6) 3:6, 6:1, 6:4

Ons Jabeurová (Tun.-5) - Caroline Garciová (Fr.-17) 6:1, 6:3

New York 9. septembra (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková a Tunisanka Ons Jabeurová nastúpia v sobotu o 22.00 SELČ proti sebe vo finále ženskej dvojhry na grandslamovom US Open. Swiateková v pozícii turnajovej jednotky zvíťazila v semifinále nad nasadenou šestkou Bieloruskou Arinou Sobolenkovou 3:6, 6:1, 6:4. Jabeurová ako turnajová päťka zdolala sedemnástku "pavúka" Francúzku Caroline Garciovú hladko 6:1, 6:3.Swiateková bude bojovať o svoj tretí grandslamový titul, v tejto sezóne i v roku 2020 triumfovala na antukovom Roland Garros v Paríži. Poľka priznala, že po prehratom prvom sete duelu so sobolenkovou jej pomohla prestávka, počas ktorej zamierila na toaletu. "." uviedla svetová jednotka pre akreditované médiá. Sobolenková, ktorá spravila 44 nevynútených chýb, skončila pred bránami finále US Open aj vlani.Jabeurová sa stala historicky prvou africkou finalistkou US Open a bude mať ďalšiu šancu získať prvú grandslamovú trofej. Vo finále Wimbledonu prehrala v júli s Kazaškou Jelenou Rybakinovou. "," povedala Jabeurová, ktorá ukončila Francúzkinu 13-zápasovú víťaznú sériu. Tunisanka to na Garciovú vie, vo vzájomnej bilancii vedie 6:0. Štyri zápasy spolu odohrali ešte za juniorských čias.