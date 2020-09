US Open: Zápas Zverev - Mannarino odložili, Francúza rieši ATP

New York 4. septembra (TASR) - Zápas 3. kola dvojhry na grandslamovom US Open medzi nemeckým tenistom Alexandrom Zverevom a Francúzom Adrianom Mannarinom bez vysvetlenia odložili. Duel sa mal na kurte Louisa Armstronga začať približne o 20.30 SEČ.



Mannarino prišiel pred začiatkom turnaja do kontaktu s krajanom Benoitom Pairem, ktorý mal pozitívny test na koronavírus a musel oželieť štart v New Yorku. Mannarina už rieši Asociácia tenisových profesionálov (ATP). Francúz musel v pondelok podpísať protokol, na základe ktorého je výrazne obmedzený jeho pohyb v spoločných priestoroch v newyorskej "bubline". Informovala o tom agentúra AFP.