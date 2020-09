US Open: Zverev je prvým štvrťfinalistom mužskej dvojhry

muži - dvojhra - osemfinále:



Alexander Zverev (Nem.-5) - Alejandro Davidovich Fokina (Šp.) 6:2, 6:2, 6:1

New York 6. septembra (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev sa stal prvým štvrťfinalistom mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V osemfinále ako nasadená päťka deklasoval Španiela Alejandra Davidovicha Fokinu 6:2, 6:2, 6:1.V dueli o postup do semifinále nastúpi proti víťazovi súboja medzi Chorvátom Bornom Čoričom a Austrálčanom Jordanom Thompsonom. Zverev postúpil medzi elitnú osmičku vo Flushing Meadows premiérovo v kariére.