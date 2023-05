USA zdolali Česko 3:0, Američania postupujú suverénne do semifinále

štvrťfinále MS



USA - Česko 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)



Góly: 13. Coronato (Hutson, Mackey), 29. Perbix (Grimaldi), 50. Gauthier (Tynan). Rozhodovali: Frandsen (Dán.), Sewell (V.Brit.) - Wyonzek (Kan.), Yletyinen (Švéd.), vylúčení: 2:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 7411 divákov.



USA: DeSmith – Samberg, Perbix, Kleven, Perunovich, Thrun, Mackey, Hutson – Grimaldi, Bonino, A. Tuch – Bjork, O'Connor, Garland – Gauthier, Tynan, Mazur – Farrell, Brown, Coronato – L. Tuch



Česko: Vejmelka – Kundrátek, Kempný, Košťálek, Dvořák, Zbořil, Jordán, Němeček – Kubalík, Sobotka, Červenka – Beránek, Černoch, Flek – Kaut, Zohorna, Smejkal – Tomášek, Špaček, Voženílek – Lenc

Tampere 25. mája (TASR) - Hokejisti USA postúpili do semifinále 86. MS. Vo štvrťfinálovom zápase v Tampere zvíťazili nad Českom 3:0 po góloch Matta Coronata, Nicka Perbixa a Cuttera Gauthiera. Meno ich semifinálového súpera určia až ďalšie štvrtkové stretnutia.Američania mali navrch herne i strelecky, brankárovi Caseymu DeSmithovi stačilo k čistému kontu 15 úspešných zákrokov. USA prestrieľali súpera 34:15, premožiteľa nenašli ani v ôsmom zápase na prebiehajúcom šampionáte. Do semifinále MS sa prebojovali tretíkrát za sebou. Čechom sa revanšovali za vlaňajšiu prehru v súboji o bronz v rovnakej hale (4:8).USA nastúpili bez útočníka Eyssimonta, ktorý dostal dištanc za zákrok na obrancu Sandina v zápase so Švédskom (4:3 pp). Po obojstranne opatrnom začiatku sa ako prví osmelili Američania, ktorí sa začali presadzovať svojou silnou stránkou - dlhým manévrovaním s pukom a rotáciou hráčov v útočnom pásme. Po takejto situácii padol aj prvý gól, v 13. minúte sa dostal k dorážke Coronato a z otočky po biliardových odrazoch puku otvoril skóre. Gól ešte viac rozkrútil americký kolotoč pred Vejmelkom. Česi nevedeli nájsť rytmus, za celú prvú dvadsaťminútovku vyslali iba dve strely na bránku. Do 2. tretiny vstúpili trochu živšie, brankár DeSmith musel byť v strehu po pokusoch Zbořila a Fleka. Američania však ustáli menší český nápor a v polovici stretnutia zvýšili náskok, keď obranca Perbix spoza ľavého kruhu vymietol ľavý horný roh bránky Vejmelku. Česi sa len s námahou dostávali do šancí, v 38. min Špačeka zastavil betónom DeSmith. Tréner Jalonen v 3. tretine premiešal zostavu a stiahol hru na tri formácie, no ani to Čechom nepomohlo. Nedarilo sa im v koncovke, krátko po prestávke Červenka v nájazde stroskotal na DeSmithovi. A keď v 50. min Gauthier po vyhratom buly parádne trafil k bližšej žŕdke, bolo jasné, že USA si už postup nenechajú ujsť. Česi tri a pol minúty pred koncom odvolali brankára, no duel už nedokázali zdramatizovať.