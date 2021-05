USA dva mesiace pred štartom OH neodporúčajú cestovať do Japonska

Washington 24. mája (TASR) - Americké ministerstvo zahraničných vecí dva mesiace pred štartom olympijských hier v Tokiu neodporúča pre pandémiu koronavírusu cestu svojich občanov do Japonska. Úroveň varovania zvýšilo na najvyššiu štvrtú.



"Cestujúci by sa mali vyhnúť akejkoľvek ceste do Japonska. Týka sa to aj úplne zaočkovaných, ktorí by sa mohli nakaziť a šíriť varianty vírusu," zverejnil americký zdravotný úrad CDC.



Olympijské hry v Tokiu štartujú 23. júla. Do hľadísk organizátori neumožnia vstup žiadnych zahraničných divákov. Správu priniesla DPA.