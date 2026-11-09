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USA na MS deklasovali Rakúšanky 11:1, Kanaďanky zvíťazili nad Dánkami
V B-skupine potvrdili pozíciu favoritiek Kanaďanky. Vicemajsterky sveta si poradili s domácimi Dánkami takisto hladko 10:0 a bez straty bodu sú na čele tabuľky.
Autor TASR
Esbjerg/Herning 9. novembra (TASR) - Hokejistky USA suverénne zvíťazili aj vo svojom treťom vystúpení na MS v Dánsku. Obhajkyne titulu deklasovali v pondelkovom stretnutí Rakúšanky 11:1 a s plným počtom bodov vedú A-skupinu.
V B-skupine potvrdili pozíciu favoritiek Kanaďanky. Vicemajsterky sveta si poradili s domácimi Dánkami takisto hladko 10:0 a bez straty bodu sú na čele tabuľky.
V B-skupine potvrdili pozíciu favoritiek Kanaďanky. Vicemajsterky sveta si poradili s domácimi Dánkami takisto hladko 10:0 a bez straty bodu sú na čele tabuľky.
MS žien v Dánsku
A-skupina:
Rakúsko – USA 1:11 (0:4, 0:4, 1:3)
tabuľka:
1. USA 3 3 0 0 0 23:1 9
2. Česko 2 1 0 1 0 5:3 4
3. Nemecko 2 1 0 0 1 2:5 3
4. Švajčiarsko 2 0 1 0 1 2:8 2
5. Rakúsko 3 0 0 0 3 2:17 0
B-skupina:
Dánsko – Kanada 0:10 (0:3, 0:4, 0:3)
tabuľka:
1. Kanada 3 3 0 0 0 24:1 9
2. Švédsko 2 1 0 0 1 5:6 3
3. Fínsko 2 1 0 0 1 5:5 3
4. Dánsko 3 0 1 0 2 4:16 2
5. Japonsko 2 0 0 1 1 2:12 1
A-skupina:
Rakúsko – USA 1:11 (0:4, 0:4, 1:3)
tabuľka:
1. USA 3 3 0 0 0 23:1 9
2. Česko 2 1 0 1 0 5:3 4
3. Nemecko 2 1 0 0 1 2:5 3
4. Švajčiarsko 2 0 1 0 1 2:8 2
5. Rakúsko 3 0 0 0 3 2:17 0
B-skupina:
Dánsko – Kanada 0:10 (0:3, 0:4, 0:3)
tabuľka:
1. Kanada 3 3 0 0 0 24:1 9
2. Švédsko 2 1 0 0 1 5:6 3
3. Fínsko 2 1 0 0 1 5:5 3
4. Dánsko 3 0 1 0 2 4:16 2
5. Japonsko 2 0 0 1 1 2:12 1