Američania vyhrali A-skupinu, Čína s ďalším výpraskom

USA - Nemecko 3:2 (1:1, 1:0, 1:0)



Góly: 5. Kampfer (Miele, Meyers), 25. Knies (Anbruzzese, Ness), 43. Smith - 2. Hager (Plachta, Kahun), 58. Kühnhackl (Bergmann, J. Müller). Rozhodovali: Romasko (Rus), Sidorenko (Biel.) – Obwegeser (Švajč.), Ondráček (ČR), vylúčení: 6:5 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 708 divákov.



USA: Commesso - Kamfper, Ness, Faber, Cooper, Perbix, Warsofsky, Helleson - O´Neill, Miele, Agostino - Abruzzese, Beniers, Knies - Farrell, Meyers, Cates - Hentges, Smith, Brisson



Nemecko: Aus den Birken - Brandt, M. Müller, Holzer, Wagner, Abeltshauser, J. Müller, Bittner - Plachta, Kahun, Rieder - Pföderl, Loibl, Noebels - Tiffels, Hager, Ehliz - Kühnhackl, Krämmer, Bergmann

Kanaďania rozhodli o triumfe v prvej tretine

Čína - Kanada 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)



Góly: 3. Street (Johnson, O'Dell), 7. Tambellini (Grant, Wotherspoon), 11. O'Dell (Ho-Sang, Wotherspoon), 39. Johnson (Demers, Weal), 47. Knight (Power, Ho-Sang). Rozhodovali: Ansons (Lot.), Bruggeman (USA) - Hynek (ČR), Lazarev (Rus.), vylúčení: 5:5 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0



Čína: O'Brien - Osipov, Sproul, Chelios, Schultz, Yuen, Fram, Čchen, Siang - P. Foo, Lockhart, S. Foo - Werek, Kane, Ť. Jan - Yip, Wong, C. Čang - Ž. Jan, Ying, Čung - Ho-Sang



Kanada: Tomkins - Power, Robinson, Wotherspoon, Noreau, Barberio, Demers, Grant - McTavish, Staal, McBain - Weal, Tambellini, Knight - Street, O´Dell, Johnson - Winnik, Desharnais, Cracknell



1. USA 3 3 0 0 0 15:4 9



2. Kanada 3 2 0 0 1 12:5 6



3. Nemecko 3 1 0 0 2 6:10 3



4. Čína 3 0 0 0 3 2:16 0

Peking 13. februára (TASR) - Hokejisti USA si vybojovali priamy postup do štvrťfinále olympijského turnaja v Pekingu. V záverečnom zápase základnej A-skupiny zdolali Nemecko 3:2 a ako jediní získali v základných skupinách plný počet deväť bodov. V A-skupine obsadili 1. miesto pred Kanadou, Nemeckom a Čínou.Nemci mali výborný vstup do zápasu, keď nekrytý Hager zblízka zakončil rýchlu presilovkovú kombináciu - 0:1. Aj gólová odpoveď Američanov prišla v presilovke, keď tlak USA zakončil Kampfer - 1:1.Po herne aj gólovo vyrovnanej prvej tretine sa iniciatívy ujali Američania. V 25. minúte si vytvorili tlak, Knies využil nedôraz nemeckej obrany pred vlastným brankárom a zblízka upravil na 2:1. Tréner Nemecka skúsil trénerskú výzvu, s ktorou neuspel a nasledovala americká presilovka, ale Nemci ju ustáli.V 43. minúte Smith zvýšil na 3:1 a ďalší priebeh tretej tretiny priniesol vyrovnaný hokej a nemeckú snahu o vyrovnanie. V 58. minúte Kühnhackl znížil na rozdiel jediného gólu, ale Nemci už nevyrovnali ani pri hre bez brankára.Číňania nastúpili na duel povzbudení dobrým výkonom proti Nemecku, keď prehrali iba o gól 2:3. Kanaďania však duel zvládli bez ťažkostí. Street sa už v 3. min natlačil pred brankára O'Briena a otvoril skóre. V polovici prvej tretiny viedli "javorové listy" už 3:0, keď dokonale vyšachovali obranu súpera a O'Dell zasunul zblízka puk do bránky.Reprezentanti Číny mohli skorigovať skóre v druhej tretine, v 25. minúte však obranca Sproul trafil iba žrď. Kanaďania napokon udržali čisté konto a pridali po góle v druhej i tretej tretine. Skóre zavŕšil v 47. minúte Knight v presilovej hre.