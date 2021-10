USA nominovalo na olympiádu Kanea, Matthewsa a Jonesa

New York 7. októbra (TASR) - Vedenie hokejovej reprezentácie USA nominovalo na budúcoročné zimné olympijské hry v Pekingu trojicu Patrick Kane, Auston Matthews a Seth Jones.



Krídelník Kane a obranca Jones pôsobia v Chicagu Blackhawks, ktoré vedie Stan Bowman. Ten je zároveň aj generálny manažér olympijského tímu USA. Center Matthews je líder Toronta Maple Leafs. "Patrick, Auston a Seth odrážajú vysokú úroveň hráčov, ktorí budú tvoriť našu konečnú nomináciu. Pokúsime sa priniesť zlato späť do USA," uviedol Bowman. Američania získali zlato naposledy v roku 1980.



Účastníci olympijského turnaja oznamujú prvých troch nominovaných hráčov na základe požiadavky zo strany Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF), zámorskej NHL a hráčskej asociácie NHLPA.



Hráči z NHL sa predstavia na ZOH po ôsmich rokoch po tom, ako chýbali v Pjongčangu 2018. Vedenie zámorskej súťaže ohlásilo dohodu s NHLPA, Medzinárodným olympijským výborom (MOV) a IIHF o účasti profiligistov v Pekingu v septembri. Účastníci hokejového turnaja by mali do 15. októbra oznámiť širší zoznam 55 hráčov, z ktorého začiatkom januára budúceho roka vzíde konečná nominácia. USA sa na ZOH 2022 predstavia v A-skupine spoločne s Kanadou, Nemeckom a domácou Čínou, slovenskí reprezentanti narazia v C-skupine na Fínsko, Švédsko a Lotyšsko. V "béčku" nastúpia Česi, Švajčiari, Dáni a reprezentanti Ruského olympijského výboru.



Prvé tri mená oznámili aj ďalšie krajiny. Lídrami Kanady budú útočníci Sidney Crosby, Connor McDavid a bek Alex Pietrangelo, Švédsko nominovalo obrancu Victora Hedmana a útočníkov Miku Zibanejada a Gabriela Landeskoga. Isté miesto v kádri Fínska majú útočníci Aleksander Barkov, Sebastian Aho a Mikko Rantanen, Česko budú reprezentovať krídelníci David Pastrňák, Ondrej Palát a Jakub Voráček. Informovala agentúra AP.