USA porazili Nemecko 6:1, Kahun: Američania ukázali svoju silu

USA - Nemecko 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)



Góly: 13. Tkachuk (Kesselring, Leonard), 18. Kesselring (Nelson, Gaudreau), 33. Gaudreau (Boldy, Caufield), 40. Hughes (Caufield, Pinto), 51. Zegras (Pinto, Jones), 53. Eyssimont (Kuning, Jones) - 35. Ehliz (Pfoederl, Michaelis). Rozhodcovia: Bjork (Švéd.), Kaukokari – Nikulainen (obaja Fín.), Yletyinen (Švéd.), vylúčení: 1:3 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 9109 divákov.



USA: Lyon (24. Augustine)- Jones, Werenski, Hughes, Sanderson, Petry, Vlasic, Kesselring - Boldy, Nelson, Gaudreau - Caufield, Pinto, Tkachuk - Zegras, Smith, Farabee - Kunin, Hayes, Eissimont



Nemecko: Niederberger - Wissmann, J. Müller, Kälble, M. Müller, Fohrier, Ugbekile - Pföderl, Michaelis, Ehliz - Peterka, Kahun, Tiffels - Fischbuch, Stachowiak, Tuomie - Eder, Kastner, Ehl



Michael Kesselring, obranca USA: "Bolo to oveľa lepšie ako včera (prehra so Švédskom 2:5, pozn.). Dnes som sa už aj ja cítil lepšie, keďže až do týchto MS som nehral na veľkom klzisku, no už si zvykám. Po prvej tretine sme si povedali, že stojí proti nám kvalitný súper a podľa toho musíme hrať. Teraz máme pred sebou deň voľna a po ňom zápas so Slovenskom. Očakávame dobrú atmosféru, keďže súper tu bude ako doma."



Dominik Kahun, útočník Nemecka: "Mali sme dobrý štart, tvrdo sme pracovali a vytvorili si šance. Ak by sme dali nejaké góly, zápas by možno vyzeral inak. Žiaľ, nevyšlo nám to a USA nám ukázali, aký dobrý tím sú. Dali sme im príliš veľa šancí."

1. Švédsko 1 1 0 0 0 5:2 3



2. USA 2 1 0 0 1 8:6 3



3. Kazachstan 1 1 0 0 0 3:1 3



4. Nemecko 2 1 0 0 1 7:10 3







5. Lotyšsko 1 0 1 0 0 5:4 2



6. Poľsko 1 0 0 1 0 4:5 1



7. SLOVENSKO 1 0 0 0 1 4:6 0







8. Francúzsko 1 0 0 0 1 1:3 0





Ostrava 11. mája (TASR) - Hokejisti USA zvíťazili nad Nemeckom 6:1 v sobotňajšom zápase "slovenskej" B-skupiny na MS v Ostrave. Favorit mal duel pod kontrolou už v prvej tretine, v ktorej si vypracoval dvojgólový náskok a hoci Nemci "hrýzli," rozbehnutých Američanov nepribrzdili.Hráči USA odohrajú tretí duel na MS v pondelok od 16.20 proti Slovensku, Nemci sa v rovnaký deň stretnú od 20.20 so Švédskom.Nemci začali dôrazne, ale k otvoreniu skóre im nepomohla ani presilovka v 10. minúte a po nej sa ujali vedenia Američania. Usadili sa pred Niederbergerom a Kesselringovu strelu tečoval Tkachuk - 1:0. Od 18. minúty bolo 2:0, keď Kesselring využil prihrávku Nelsona a poradil si s brankárom súpera. Nemci zlyhávali v pokusoch o ofenzívu a keď USA dostali v polovici zápasu prvú presilovku, Gaudreau dorazil puk za Niederbergera - 3:0. Ehliz síce krátko na to znížil, no Američania mali pod kontrolou dianie na ľade. Tri sekundy pred druhou prestávkou Hughes zužitkoval prihrávku Caufielda a prestrelil nemeckého brankára - 4:1. Nemci už v záverečnej časti nedokázali zvrátiť nepriaznivý vývoj, naopak, Zegras a Eyssimont zvýšili náskok USA.