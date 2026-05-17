USA porazili Veľkú Britániu 5:1 v A-skupine
Autor TASR
Zürich 17. mája (TASR) - Hokejisti USA si pripísali prvé víťazstvo na MS vo Švajčiarsku. V nedeľnom stretnutí A-skupiny v Zürichu si poradili s Veľkou Britániou 5:1. Obhajca titulu sa proti outsiderovi dlho trápil, jeho odpor zlomil až v úvode tretej tretiny. Isaac Howard prispel k výhre dvoma presnými zásahmi, Paul Cotter a Mathieu Olivier pridali zhodne gól a dve asistencie.
Američania, ktorí vo svojom úvodnom vystúpení prehrali s domácimi Švajčiarmi 1:3, odohrajú svoj tretí zápas na MS v pondelok, keď o 16.20 h vyzvú v šlágri skupiny Fínov. Briti sa o deň neskôr o 20.20 budú snažiť vybojovať prvé body na šampionáte proti Maďarsku.
Američania sa v 14. minúte ujali vedenia zásluhou Cottera, no v prvej tretine nedominovali tak, ako sa predpokladalo. Outsider sa favoritovi v rýchlosti vyrovnal, sľubné šance nevyužili C. Neilson či Kirk. O vyrovnanie sa postaral v polovici stretnutia v jedinej britskej presilovke Halbert, ktorý nahodením od modrej čiary prekonal Cooleyho. USA opätovne poslal do vedenia Howard, ktorý v 38. minúte potrestal zlú rozohrávku súpera. Až v tretej časti sa Američania rozbehli a gólmi Oliviera a Carlilea odskočili Britom. Tí v závere fyzicky odišli, triumf USA spečatil svojím druhým gólom Howard.
MS v hokeji - A-skupina (Zürich):
Veľká Británia - USA 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)
Góly: 29. Halbert (Waller, Perlini) – 14. Cotter (Olivier, Sasson), 38. Howard, 43. Olivier (Lafferty, Cotter), 44. Carlile (Cotter, Olivier), 57. Howard (Moore, Novak). Rozhodcovia: Burzminski (Kan.), Wannerstedt (Nór.) – Jonsson, Nyqvist (obaja Švéd.), vylúčení: 3:1 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 6456 divákov.
Veľká Británia: Bowns – Richardson, Halbert, Clements, J. Hazeldine, Steele, T. Brown, Jenion – Dowd, C. Neilson, Kirk – L. Neilson, Perlini, Waller – Curran, Betteridge, Lachowicz – Harewood, Davies, Shudra – Lyne
USA: Cooley – Faulk, Lohrei, Borgen, Lindgren, Clifton, Carlile, Ufko – Leonard, Novak, Steeves – Coronato, Moore, Howard – Olivier, Sasson, Cotter – Plante, Nelson, Hagens – Lafferty
tabuľka A-skupiny:
1. Fínsko 2 2 0 0 0 7:2 6
2. Švajčiarsko 2 2 0 0 0 7:3 6
3. Rakúsko 1 1 0 0 0 5:2 3
4. USA 2 1 0 0 1 6:4 3
--------------------------------------
5. Lotyšsko 1 0 0 0 1 2:4 0
6. Nemecko 1 0 0 0 1 1:3 0
7. Maďarsko 1 0 0 0 1 1:4 0
8. Veľká Británia 2 0 0 0 2 3:10 0
