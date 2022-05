USA posilní na MS najužitočnejší hráč AHL T.J. Tynan

Tampere 19. mája (TASR) - Hokejovú reprezentáciu USA posilní na MS vo Fínsku útočník T.J. Tynan. Tridsaťročný center odohral v tejto sezóne za Los Angeles Kings iba dva zápasy NHL, no vo farmárskej AHL sa stal dva roky za sebou najužitočnejším hráčom.



V uplynulej základnej časti AHL nazbieral Tynan v drese Ontaria Reign 98 bodov (14+84) v 62 stretnutiach. Jeho 84 asistencií je tretí najlepší výkon v histórii súťaže. V play off pridal gól a dve asistencie v piatich štartoch. Tynan už v minulosti reprezentoval USA na juniorských MS v roku 2012. V NHL celkovo absolvoval v dresoch Columbusu, Colorada a Los Angeles 21 zápasov so ziskom asistencie. V roku 2016 získal v AHL Calderov pohár s tímom Lake Erie Monsters.



USA majú momentálne na šampionátovej súpiske dvoch brankárov, šiestich obrancov a 12 útočníkov. Vedenie amerického tímu čaká okrem Tynana ešte na predtým avizované príchody brankára Jeremyho Swaymana (Boston), obrancov Jordana Harrisa (Montreal), Jona Merrilla a útočníkov Matta Boldyho a Ryana Hartmana (všetci Minnesota). Informoval o tom oficiálny web šampionátu.