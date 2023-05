USA zdolali Rakúsko 4:1 v A-skupine, Američania stále stopercentní

A-skupina:



USA - Rakúsko 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)



Góly: 28. Grimaldi (Bonino, Mackey), 39. Mazur (Tynan, Hutson), 44. Hutson (Perbix, Coronato), 58. Perbix (Brown, Farrell) - 38. Raffl (Schneider, Rossi). Rozhodovali: Ansons (Lot.), Kaukokari - Hautamaki (obaja Fín.), SYNEK (SR), vylúčení: 1:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 1:0, 7676 divákov.



USA: Petersen - Perbix, Samberg, Perunovich, Kleven, Mackey, Thrun, Hutson - A. Tuch, Bonino, Grimaldi - Garland, Eyssimont, O´Connor - Mazur, Tynan, Gauthier - Bjork, Coronato, Farrell - Brown



Rakúsko: Starkbaum - Strong, Maier, Zündel, Heinrich, Nickl, Wolf, Brunner, Wimmer - Haudum, Neubauer, Ganahl - Thaler, Nissner, Raffl - Schneider, Rossi, Zwerger - M. Huber, Wukovits, P. Huber

tabuľka A-skupiny:



1. USA 4 4 0 0 0 18:5 12



2. Dánsko 3 2 1 0 0 13:6 8



3. Švédsko 3 2 1 0 0 8:1 8



4. Francúzsko 3 0 1 2 0 7:8 4



--------------------------------



5. Fínsko 3 1 0 1 1 6:9 4



6. Maďarsko 3 0 1 0 2 5:12 2



7. Rakúsko 4 0 0 1 3 4:17 1



--------------------------------



8. Nemecko 3 0 0 0 3 5:8 0



Tampere 17. mája (TASR) - Hokejisti USA zvíťazili aj vo svojom štvrtom zápase v A-skupine MS v Tampere. V stredajšom stretnutí si poradili s Rakúskom 4:1 a s dvanástimi bodmi sú na čele tabuľky. Rakúšania favoritovi dlho odolávali a v závere druhej tretiny vyrovnali na 1:1, vzápätí však inkasovali a krátko po druhej prestávke zvýšil Lane Hutson už na 3:1. Štvrtý gól dal Nick Perbix do prázdnej bránky.Američania nestratili ešte ani bod a majú skóre 18:5, Rakúsko je s jediným bodom zo štyroch duelov priebežne predposledné. USA sa po dvoch voľných dňoch stretnú v sobotu o 11.20 SELČ s Dánskom, Rakúšanov čaká v piatok o 19.20 h duel s Nemeckom.Rakúšania dokázali držať s favoritom dlho vyrovnaný stav. Už v 5. minúte si vypracovali prvú veľkú šancu, no Zwerger neprekonal Petersena. Američania si zahrali v 1. tretine dve presilovky, no nedokázali ich využiť a na strely to bolo vyrovnané 7:7. Aj druhú časť otvorili lepšie Rakúšania, no Haudumov teč v sieti neskončil. V 28. minúte išli do vedenia zámorskí hokejisti. Kapitán Bonino sa obtočil okolo bránky, krížnou prihrávkou našiel Grimaldiho a ten rozvlnil sieť. Vedenie však neprinieslo pokoj na hokejky USA a Rakúšania hrali naďalej vyrovnanú partiu. V 38. minúte sa im podarilo vyrovnať, keď sa v presilovke po Schneiderovom pase presadil Raffl. Američania však rozhodli dvoma gólmi krátko pred a po druhej prestávke. Minútu po vyrovnávajúcom góle ich poslal do vedenia po brejku Mazur a v 44. minúte dokázal jednou rukou zasunúť puk medzi Starkbaumove betóny Hutson - 3:1. Húževnatý súper sa však ani po tom nezlomil. V 46. minúte mohol znížiť Rossi, v 49. zahodil únik Schneider a v 52. nepremenil trestné strieľanie Zwerger. Rakúšania to vyše tri minúty pred koncom vyskúšali bez brankára, no rýchlo inkasovali štvrtý gól z hokejky Perbixa."Rakúšania podali dobrý defenzívny výkon ako tím. Až do konca druhej tretiny sme sa cez nich len ťažko presadzovali. Ale držali sme sa nášho herného plánu. A naďalej sa snažíme vyhrávať zápasy proti takýmto dobrým tímom.""V prvej tretine nás zatlačili. Rakúsko má dobrý tím, ale to sme očakávali a neprekvapilo nás to.""Odviedli sme dobrú prácu a držali sme so súperom krok. Dokázali sme vyrovnať na 1:1 a to nám dodalo nádej. Potom sme dostali trochu lacné góly. To sa nám stalo aj v zápase s Dánskom. Celkovo si myslím, že si môžeme z tohto zápasu zobrať veľa pozitív."