USA s prvým víťazstvom, v B-skupine zdolali Dánsko 2:0
Dánom patrí štvrtá priečka so ziskom troch bodov za výhru nad Nemeckom (4:1).
Autor TASR
Trenčín/Bratislava 24. apríla (TASR) - Hokejisti USA si na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov na Slovensku pripísali prvé víťazstvo. V piatkovom stretnutí B-skupiny na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu v bratislavskom Ružinove zdolali rovesníkov z Dánska 2:0. Američania si tak napravili chuť po predchádzajúcej prehre s Českom (2:3 pp) a v tabuľke sa posunuli so 4 bodmi na druhé miesto. Dánom patrí štvrtá priečka so ziskom troch bodov za výhru nad Nemeckom (4:1).
MS hráčov do 18 rokov
B-skupina /Zimný štadión Vladimíra Dzurillu, Bratislava/:
USA – Dánsko 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Góly: 27. Berchild, 57. Beuker
tabuľka:
1. Česko 2 1 1 0 0 5:3 5
2. USA 2 1 0 1 0 4:3 4
3. Švédsko 2 1 0 0 1 8:4 3
4. Dánsko 2 1 0 0 1 4:3 3
------------------------------
5. Nemecko 2 0 0 0 2 3:11 0
