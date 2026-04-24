Piatok 24. apríl 2026
USA s prvým víťazstvom, v B-skupine zdolali Dánsko 2:0

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Vernoika Mihaliková

Dánom patrí štvrtá priečka so ziskom troch bodov za výhru nad Nemeckom (4:1).

Autor TASR
Trenčín/Bratislava 24. apríla (TASR) - Hokejisti USA si na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov na Slovensku pripísali prvé víťazstvo. V piatkovom stretnutí B-skupiny na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu v bratislavskom Ružinove zdolali rovesníkov z Dánska 2:0. Američania si tak napravili chuť po predchádzajúcej prehre s Českom (2:3 pp) a v tabuľke sa posunuli so 4 bodmi na druhé miesto. Dánom patrí štvrtá priečka so ziskom troch bodov za výhru nad Nemeckom (4:1).



MS hráčov do 18 rokov

B-skupina /Zimný štadión Vladimíra Dzurillu, Bratislava/:

USA – Dánsko 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Góly: 27. Berchild, 57. Beuker



tabuľka:

1. Česko 2 1 1 0 0 5:3 5

2. USA 2 1 0 1 0 4:3 4

3. Švédsko 2 1 0 0 1 8:4 3

4. Dánsko 2 1 0 0 1 4:3 3

------------------------------

5. Nemecko 2 0 0 0 2 3:11 0

.

