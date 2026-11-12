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USA sa pre obavy o bezpečnosť nepredstavia na MS do 17 rokov v Katare
Americké ministerstvo zahraničných vecí vydalo v súvislosti s pokračujúcimi konfliktmi na Blízkom východe pre Katar cestovné odporúčanie tretieho stupňa.
Autor TASR
New York 12. novembra (TASR) - Futbalová federácia USA (USSF) sa rozhodla odhlásiť svoju reprezentáciu do 17 rokov z nadchádzajúcich MS v Katare pre bezpečnostné obavy. Podľa informácií portálu The Athletic a televíznej stanice ESPN oznámil zväz rozhodnutie hráčom v stredu prostredníctvom listu.
Turnaj sa má uskutočniť od 19. novembra do 13. decembra za účasti 48 tímov. „Píšeme vám, aby sme vám oznámili ťažké rozhodnutie zrušiť naše prípravné sústredenie pred majstrovstvami sveta a plánovanú účasť na svetovom šampionáte,“ uvádza sa v liste, z ktorého citovali americké médiá i DPA.
Americké ministerstvo zahraničných vecí vydalo v súvislosti s pokračujúcimi konfliktmi na Blízkom východe pre Katar cestovné odporúčanie tretieho stupňa. Občanov USA vyzvalo, aby pre riziko ozbrojených konfliktov prehodnotili svoje plány cestovať do krajiny.
„Vzhľadom na súčasné okolnosti, najmä cestovné odporúčanie tretieho stupňa amerického ministerstva zahraničných vecí pre Katar a s ním súvisiace pokyny pre zamestnancov veľvyslanectva a ich rodinných príslušníkov, sa, žiaľ, nemôžeme na turnaji zúčastniť. Zdravie a bezpečnosť našich hráčov a členov realizačného tímu budú pre nás vždy najvyššou prioritou,“ uvádza sa podľa médií v liste americkej federácie. USA mali hrať v J-skupine proti Čiernej Hore, Čile a Alžírsku.
Katar získal právo organizovať MS hráčov do 17 rokov každoročne v období od roku 2025 do roku 2029. Slovenská reprezentácia sa na tohtoročný turnaj z druhej fázy kvalifikácie neprebojovala.
Turnaj sa má uskutočniť od 19. novembra do 13. decembra za účasti 48 tímov. „Píšeme vám, aby sme vám oznámili ťažké rozhodnutie zrušiť naše prípravné sústredenie pred majstrovstvami sveta a plánovanú účasť na svetovom šampionáte,“ uvádza sa v liste, z ktorého citovali americké médiá i DPA.
Americké ministerstvo zahraničných vecí vydalo v súvislosti s pokračujúcimi konfliktmi na Blízkom východe pre Katar cestovné odporúčanie tretieho stupňa. Občanov USA vyzvalo, aby pre riziko ozbrojených konfliktov prehodnotili svoje plány cestovať do krajiny.
„Vzhľadom na súčasné okolnosti, najmä cestovné odporúčanie tretieho stupňa amerického ministerstva zahraničných vecí pre Katar a s ním súvisiace pokyny pre zamestnancov veľvyslanectva a ich rodinných príslušníkov, sa, žiaľ, nemôžeme na turnaji zúčastniť. Zdravie a bezpečnosť našich hráčov a členov realizačného tímu budú pre nás vždy najvyššou prioritou,“ uvádza sa podľa médií v liste americkej federácie. USA mali hrať v J-skupine proti Čiernej Hore, Čile a Alžírsku.
Katar získal právo organizovať MS hráčov do 17 rokov každoročne v období od roku 2025 do roku 2029. Slovenská reprezentácia sa na tohtoročný turnaj z druhej fázy kvalifikácie neprebojovala.