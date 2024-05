Hokejisti USA si poradili s Francúzskom ľahko 5:0

B-skupina:



USA - Francúzsko 5:0 (4:0, 0:0, 1:0)



Góly: 1. Nelson (Boldy, Jones), 4. Boldy (Sanderson, Hughes), 13. Boldy (Gaudreau, Nelson), 19. Gaudreau (Werenski, Nelson), 58. Pinto (Tkachuk). Rozhodcovia: Ch. Holm, M. Holm (obaja Švéd.) – DURMIS (SR), Fuchs (Švajč.), vylúčení: 0:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 5494 divákov.



USA: Nedeljkovic - Jones, Werenski, Hughes, Sanderson, Kesselring, Vlasic, Kessel - Boldy, Nelson, Gaudreau - Caufield, Pinto, Tkachuk - Zegras, Hayes, Farabee - Brindley, Kunin, Eyssimont



Francúzsko: Junca (21. Papillon) - Gallet, Auvitu, Cantagallo, Chakiachvili, Llorca, Crinon, Thiry, Guebey - Dair, Bellemare, T. Bozon - Bertrand, Claireaux, Perret - Bruche, Boudon, Rech - Treille, Addamo, K. Bozon



tabuľka B-skupiny:



1. Švédsko 4 4 0 0 0 19:5 12



2. SLOVENSKO 4 2 1 0 1 19:12 8



3. USA 4 2 0 1 1 17:11 7



4. Lotyšsko 4 1 2 0 1 11:14 7







5. Nemecko 4 2 0 0 2 16:17 6



6. Francúzsko 4 1 0 1 2 7:13 4



7. Kazachstan 4 1 0 0 3 6:12 3







8. Poľsko 4 0 0 1 3 7:18 1

Ostrava 16. mája (TASR) - Hokejisti USA zvíťazili nad Francúzskom 5:0 vo štvrtkovom zápase "slovenskej" B-skupiny na MS v Ostrave. Duel mali po celý čas pod kontrolou a rýchlo sa ujali vedenia. Napokon súpera prestrieľali 54:10 a v tabuľke sú tretí o bod za Slovenskom. Jedným z čiarových rozhodcov stretnutia bol Slovák Oto Durmis.Američania nastúpia na ďalší duel v piatok 17. mája od 20.20 proti Poľsku, Francúzi budú hrať v sobotu v rovnakom čase proti Slovensku.Američania mali ideálny vstup do zápasu a za "" víťazstvom vykročili suverénne. Už v 45. sekunde Francúzi nechali pred bránkou voľného Nelsona, ktorý prekonal Juncu. O tri minúty sa k strele bez prípravy dostal Boldy, ktorý podobným spôsobom pridal aj tretí gól Američanov v 13. minúte. Zámorský tím bol na koni herne aj gólovo a kontroloval hru. V závere prvej časti ešte skóre navýšil Gaudreau - 4:0. Američania dominovali aj v druhej tretine, do ktorej nastúpil v bránke Francúzov Papillon. Ten podržal svoj tím počas niekoľkých oslabení a pre Američanov bol veľká prekážka v ich snahách o ďalšie góly. Francúzi, ktorí sa len sporadicky dostávali k ofenzíve, mohli skórovať v 58. minúte, ale Tim Bozon neuspel po krátkom úniku. Krátko na to Tkachuk uvoľnil Pinta, ktorý prestrelil Papillona - 5:0./vyslaní redaktori TASR hm wr/