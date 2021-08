USA sú tretíkrát za sebou najúspešnejšia krajina OH

zlato striebro bronz spolu USA 39 41 33 113 Čína 38 32 18 88 Japonsko 27 14 17 58 Veľká Británia 22 21 22 65 ROC 20 28 23 71 Austrália 17 7 22 46 Holandsko 10 12 14 36 Francúzsko 10 12 14 36 Nemecko 10 11 16 37 Taliansko 10 10 20 40 Kanada 7 6 11 24 Brazília 7 6 8 21 Nový Zéland 7 6 7 20 Kuba 7 3 5 15 Maďarsko 6 7 7 20 Kórejská republika 6 4 10 20 Poľsko 4 5 5 14 Česko 4 4 3 11 Keňa 4 4 2 10 Nórsko 4 2 2 8 Jamajka 4 1 4 9 Španielsko 3 8 6 17 Švédsko 3 6 9 Švajčiarsko 3 4 6 13 Dánsko 3 4 4 11 Chorvátsko 3 3 2 8 Irán 3 2 2 7 Srbsko 3 1 5 9 Belgicko 3 1 3 7 Bulharsko 3 1 2 6 Slovinsko 3 1 1 5 Uzbekistan 3 2 5 Gruzínsko 2 5 1 8 Taiwan 2 4 6 12 Turecko 2 2 9 13 Grécko 2 1 1 4 Uganda 2 1 1 4 Ekvádor 2 1 3 Írsko 2 2 4 Izrael 2 2 4 Katar 2 1 3 Bahamy 2 2 Kosovo 2 2 Ukrajina 1 6 12 19 Bielorusko 1 3 3 7 Rumunsko 1 3 4 Venezuela 1 3 4 India 1 2 4 7 Hongkong 1 2 3 6 Filipíny 1 2 1 4 SLOVENSKO 1 2 1 4 JAR 1 2 3 Rakúsko 1 1 5 7 Egypt 1 1 4 6 Indonézia 1 1 3 5 Etiópia 1 1 2 4 Portugalsko 1 1 2 4 Tunisko 1 1 2 Estónsko 1 1 2 Fidži 1 1 2 Lotyšsko 1 1 2 Thajsko 1 1 2 Bermudy 1 1 Maroko 1 1 Portoriko 1 1 Kolumbia 4 1 5 Azerbajdžan 3 4 7 Dominikánska republika 3 2 5 Arménsko 2 2 4 Kirgizsko 2 1 3 Mongolsko 1 3 4 Argentína 1 2 3 San Maríno 1 2 3 Jordánsko 1 1 2 Malajzia 1 1 2 Nigéria 1 1 2 Bahrajn 1 1 Litva 1 1 Namíbia 1 1 Macedónsko 1 1 Saudská Arábia 1 1 Turkménsko 1 1 Kazachstan 8 8 Mexiko 4 4 Fínsko 2 2 Botswana 1 1 Burkina Faso 1 1 Pobrežie Slonoviny 1 1 Ghana 1 1 Grenada 1 1 Kuvajt 1 1 Moldavsko 1 1 Sýria 1 1

Tokio 8. augusta (TASR) - Najúspešnejšou výpravou OH 2020 v Tokiu sú Spojené štáty americké. Reprezentanti USA získali celkovo 39 zlatých, 41 strieborných a 33 bronzových medailí a tretíkrát po sebe vyhrali medailovú bilanciu OH v ich letnom vydaní. Spolu vybojovali 113 cenných kovov.Na druhom mieste skončili Číňania s bilanciou 38-32-18, ešte pred záverečným dňom hier viedli pred Američanmi o dve zlaté medaily. Basketbalistky, volejbalistky a dráhová cyklistka Jennifer Valenteová sa postarali v nedeľu o tri zlaté pre USA, Čína nezískala žiadne. Tretie miesto obsadili domáci Japonci so svojou historicky najlepšou bilanciou (27-14-17). Z európskych krajín skončila najvyššie Veľká Británia na 4. mieste s bilanciou 22-21-22. Briti v záverečný deň predbehli tím Ruského olympijského výboru (ROC). Rusi nesmeli pre trest za dopingovú aféru štartovať pod vlastnou vlajkou, prevereným športovcom však umožnili účasť pod hlavičkou ROC, v Japonsku získali 20 zlatých, 28 strieborných a 23 bronzových medailí a zaradili sa na piate miesto.Slovensko s najmenšou výpravou v histórii získalo v Tokiu jednu zlatú, dve strieborné a jednu bronzovú medailu, čo v celkovom poradí znamená 50. miesto rovnako ako Filipíny. Štyri cenné kovy získali Slováci aj na predchádzajúcich hrách v Riu de Janeiro 2016 (2-2-0) a v Londýne 2012 (0-1-3). Z medailového pohľadu boli pre Slovensko najúspešnejšie hry v Pekingu 2008, ktoré priniesli krajine tri zlaté a tri strieborné kovy, štyri roky predtým v Aténach bola bilancia 2-2-2.Na predošlej olympiáde v Riu bolo Slovensko v medailovom hodnotení na 37. mieste vďaka dvom zlatým a dvom strieborným medailám. V Tokiu získalo aspoň jednu medailu celkovo 93 krajín.