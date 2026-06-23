Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 23. jún 2026Meniny má Sidónia
< sekcia Šport

USA uvoľnili reštrikcie voči iránskemu futbalovému tímu

.
Futbalista Belgicka Nathan Ngoy (25), ktorému hlavný rozhodca Dario Herrera ukazuje červenú kartu počas zápasu základnej G-skupiny Belgicko - Irán na majstrovstvách sveta vo futbale v kalifornskom Los Angeles v nedeľu 21. júna 2026. Foto: TASR/AP

Iránska reprezentácia sa sťažuje na cestovné obmedzenia uvalené na tím a na výzvy, ktorým hráči čelia od vypuknutia vojny s USA.

Autor TASR
Washington 23. júna (TASR) - USA uvoľnili reštrikcie voči iránskemu tímu na MS vo futbale a umožnili mu odcestovať do Spojených štátov už dva dni pred zápasom. Počas prvých dvoch stretnutí v kalifornskom Inglewoode mali hráči z ázijskej krajiny povolené pricestovať na územie USA najskôr deň pred zápasom.

Ministerstvo vnútornej bezpečnosti USA uviedlo, že stále platí, že iránsky tím bude musieť po zápase v Seattli (v sobotu o 5.00 SELČ) proti Egyptu ihneď odcestovať z krajiny. Hovorca Iránskej futbalovej federácie potvrdil, že mužstvo v stredu opustí svoj hlavný kemp v mexickej Tijuane a odletí do Seattlu.

Iránska reprezentácia sa sťažuje na cestovné obmedzenia uvalené na tím a na výzvy, ktorým hráči čelia od vypuknutia vojny s USA. Svoj hlavný „stan“ musela presunúť z arizonského Tucsonu do mexickej Tijuany, niekoľkí funkcionári a členovia tímu nedostali vstupné víza a nemohli cestovať s výpravou do USA.

Po nedeľňajšej remíze s Belgickom (0:0) iránsky reprezentant Alireza Jahanbakhsh vyjadril nádej, že tím bude môcť čo najskôr odcestovať do Seattlu, aby sa adaptoval na podmienky v dejisku zápasu s Egyptom. „Nežiadame veľa. Žiadame len rovnaký prístup ako pre všetkých ostatných 47 tímov,“ citovala Jahanbakhsha agentúra AP.
.

Neprehliadnite

Program MS v noci z utorka 23. na stredu 24. júna

Pred 20 rokmi uhynula rekordérka Harriet, davmi milovaná korytnačka

HUDOBNÝ SVET SMÚTI: Zomrel jeden z najvplyvnejších producentov

GAŠPERÍKOVÁ: Zmena v jedinom géne DNA môže spôsobiť vážne ochorenie