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USA v predstihu vyhrali D-skupinu, Pochettino: Je to skvelé
Spoluorganizátor šampionátu rozhodol o svojom triumfe v Seattli už v prvom polčase.
Autor TASR
Seattle/Santa Clara 20. júna (TASR) - Futbalisti USA si v domácom prostredí na MS vo futbale 2026 v predstihu zabezpečili prvé miesto v D-skupine a postup do vyraďovacej fázy. Tréner Američanov Mauricio Pochettino po piatkovom víťazstve 2:0 nad Austráliou vyzdvihol aj atmosféru, ktorá sa podľa neho vyrovnáva tej, ktorú dokážu vytvoriť argentínski priaznivci.
Američania splnili cieľ v D-skupine napriek absencii najväčšej ofenzívnej hviezdy Christiana Pulisica. Dvadsaťsedemročný krídelník vynechal piatkový duel pre zranenie lýtka. „Je to fantastický hráč, kvalitou aj líderskými schopnosťami, ktoré tímu prináša. Chýbal nám, ale myslím, že ste videli, že aj tak dokážeme ísť na ihrisko, dosiahnuť výsledok a podať kvalitný výkon,“ povedal o Pulisicovi podľa agentúry AP Folarin Balogun, autor dvoch gólov pri predošlom víťazstve 4:1 nad Paraguajom. USA sa ako víťaz D-skupiny predstavia v šestnásťfinále 1. júla v Santa Clara proti jednému z tímov, ktoré skončia v skupinách na treťom mieste.
Spoluorganizátor šampionátu rozhodol o svojom triumfe v Seattli už v prvom polčase. Po vlastnom góle Austrálčana Camerona Burgessa v 11. minúte zvýšil tesne pred prestávkou Alex Freeman, 21-ročný najmladší člen mužstva a syn bývalej hviezdy NFL a víťaza Super Bowlu Antonia Freemana. Výborne dosledoval odrazenú strelu Sergina Desta a vo vzduchu sa presadil hlavou cez brankára Austrálie Patricka Beacha. „Odvádza fantastickú prácu. Jeho progres je obrovský. Je veľmi pokorný, chce sa učiť, vždy počúva. Je to hráč, s ktorým je radosť pracovať aj tráviť čas,“ pochválil Freemana tréner Pochettino.
Ešte predtým si Burgess dal vlastný gól po prihrávke Baloguna z ľavého krídla. „Chcem byť nebezpečný a vytvárať šance. Nemusím skórovať vždy ja. Ak prinútim súpera k chybe, ktorá nám prinesie vedenie, beriem to takmer ako svoj gól. Bol to skvelý vstup do zápasu, ktorý nás dostal na koňa,“ povedal Balogun. Národný tím USA vyhral dva zápasy za sebou na MS prvýkrát od roku 1930. „Odohrali sme na šampionáte ďalší fantastický zápas proti húževnatému súperovi. Dominovali sme v držaní lopty a už v prvom polčase sme vsietili dva góly. Je skvelé, že už po dvoch zápasoch v skupine máme šestnásťfinále vo vrecku. Musíme sa sústrediť na ďalší zápas. Musíme sa uistiť, že budeme pripravení rovnako dobre, ako sme boli pripravení na predchádzajúce dva zápasy. Futbalové IQ hráčov, ktorých mám v kádri, je podľa mňa výrazne nadpriemerné,“ citovala Pochettina agentúra AFP.
V USA panuje nadšenie z úvodných dvoch výkonov národného tímu. Mnohí priaznivci snívajú o dlhej jazde turnajom, hoci Američania nepatria medzi favoritov. Aj samotný Pochettino povzbudzoval fanúšikov k odvážnym snom. Na tlačových konferenciách opakovane kládol otázku: „Prečo nie my?“ Argentínsky tréner zároveň vzdal hold divákom v Seattli a prirovnal ich k fanúšikom vo svojej rodnej Argentíne. „Úžasné. Hovoril som, že Argentína má fantastických fanúšikov, ale myslím si, že sa im vyrovnávame.“ USA ešte čaká skupinový zápas proti Turecku. Argentínsky kormidelník nevylúčil zmeny v zostave: „V prvom polčase sme mali veľa hráčov fyzicky aj mentálne unavených. Je ešte priskoro hovoriť o tom, ako sa rozhodneme proti Turecku. Ak chceme vyhrávať a patriť medzi najlepšie tímy, ak chceme snívať vo veľkom, musíme hovoriť o tíme, nie o jednotlivých menách.“
Tréner Austrálie Tony Popovic pripísal prehru svojho tímu najmä nevýraznému výkonu v prvom polčase. „Socceroos“ zvíťazili v úvodnom vystúpení na šampionáte 2:0 nad Tureckom najmä vďaka zodpovednému výkonu v defenzíve, no proti USA rýchlo inkasovali prvý gól, a tak sa ich želaný herný plán zrútil. „Mali sme problém vyhrávať osobné súboje a získavať odrazené lopty. Pri každej lopte sme boli pomalší a nedokázali sme získať späť momentum zápasu, čo nám situáciu veľmi sťažovalo. Dostali sme dva naozaj lacné góly, ale predovšetkým sme pôsobili bez energie a letargicky,“ zhodnotil Popovic.
O tom, že USA si zabezpečili prvé miesto, rozhodol definitívne ďalší výsledok D-skupiny, keď Paraguaj v noci na sobotu zdolal Turecko 1:0 po góle Matiasa Galarzu už po 64 sekundách hry. Turci nezužitkovali ani početnú prevahu. V nadstavenom čase prvého polčasu videl Paraguajčan Miguel Almiron červenú kartu. Stal sa prvým hráčom v histórii MS, ktorý bol vylúčený za to, že si počas konfliktu so súperom zakrýval ústa. Kontrola videorozhodcu odhalila, že počas slovnej výmeny s tureckým hráčom Mertom Müldürom po jednom z faulov porušil nové pravidlá. Pravidlo bolo nedávno zavedené na podnet prezidenta FIFA Gianniho Infantina s cieľom prísnejšie postihovať rasistické alebo iné diskriminačné prejavy na ihrisku. Impulzom na zmenu bol incident z februárového zápasu Ligy majstrov, keď hráč Benficy Gianluca Prestianni zakryl ústa dresom počas urážok smerovaných na Viniciusa z Realu Madrid.
Turci, ktorí majú v reprezentácii silnú generáciu s hráčmi ako Arda Güler, Hakan Calhanoglu, Kenan Yildiz či Merih Demiral, opäť nevyužili drvivú prevahu v takmer všetkých štatistických ukazovateľoch. Zverenci Vincenza Montellu zatiaľ nedokázali na týchto MS skórovať, hoci si vypracovali 62 streleckých pokusov. Podľa spoločnosti Opta ide o najviac pokusov bez streleného gólu v rámci dvoch zápasov na MS minimálne od roku 1966, odkedy sú tieto štatistiky zaznamenané. „Sme veľmi, veľmi smutní. Je to hanba, ospravedlňujeme sa našim fanúšikom. Všetci plačeme,“ povedal podľa agentúry DPA Güler, turecký ofenzívny stredopoliar Realu Madrid.
Paraguaj vďaka tesnému víťazstvu živí nádej na postup do vyraďovacej fázy. „Bolo to veľmi náročné, najmä keď hráte o jedného menej. Musíme vyzdvihnúť veľké tímové úsilie a odhodlanie, ktoré sme ako mužstvo ukázali, aby sme bojovali až do konca,“ citovala agentúra AP stredopoliara Andresa Cubasa. Turci zakončia účinkovanie v skupine v piatok 26. júna o 4.00 SELČ v Los Angeles duelom proti domácemu tímu USA. Paraguaj čaká v rovnakom čase v San Franciscu súboj proti Austrálii o druhé miesto v tabuľke.
Američania splnili cieľ v D-skupine napriek absencii najväčšej ofenzívnej hviezdy Christiana Pulisica. Dvadsaťsedemročný krídelník vynechal piatkový duel pre zranenie lýtka. „Je to fantastický hráč, kvalitou aj líderskými schopnosťami, ktoré tímu prináša. Chýbal nám, ale myslím, že ste videli, že aj tak dokážeme ísť na ihrisko, dosiahnuť výsledok a podať kvalitný výkon,“ povedal o Pulisicovi podľa agentúry AP Folarin Balogun, autor dvoch gólov pri predošlom víťazstve 4:1 nad Paraguajom. USA sa ako víťaz D-skupiny predstavia v šestnásťfinále 1. júla v Santa Clara proti jednému z tímov, ktoré skončia v skupinách na treťom mieste.
Spoluorganizátor šampionátu rozhodol o svojom triumfe v Seattli už v prvom polčase. Po vlastnom góle Austrálčana Camerona Burgessa v 11. minúte zvýšil tesne pred prestávkou Alex Freeman, 21-ročný najmladší člen mužstva a syn bývalej hviezdy NFL a víťaza Super Bowlu Antonia Freemana. Výborne dosledoval odrazenú strelu Sergina Desta a vo vzduchu sa presadil hlavou cez brankára Austrálie Patricka Beacha. „Odvádza fantastickú prácu. Jeho progres je obrovský. Je veľmi pokorný, chce sa učiť, vždy počúva. Je to hráč, s ktorým je radosť pracovať aj tráviť čas,“ pochválil Freemana tréner Pochettino.
Ešte predtým si Burgess dal vlastný gól po prihrávke Baloguna z ľavého krídla. „Chcem byť nebezpečný a vytvárať šance. Nemusím skórovať vždy ja. Ak prinútim súpera k chybe, ktorá nám prinesie vedenie, beriem to takmer ako svoj gól. Bol to skvelý vstup do zápasu, ktorý nás dostal na koňa,“ povedal Balogun. Národný tím USA vyhral dva zápasy za sebou na MS prvýkrát od roku 1930. „Odohrali sme na šampionáte ďalší fantastický zápas proti húževnatému súperovi. Dominovali sme v držaní lopty a už v prvom polčase sme vsietili dva góly. Je skvelé, že už po dvoch zápasoch v skupine máme šestnásťfinále vo vrecku. Musíme sa sústrediť na ďalší zápas. Musíme sa uistiť, že budeme pripravení rovnako dobre, ako sme boli pripravení na predchádzajúce dva zápasy. Futbalové IQ hráčov, ktorých mám v kádri, je podľa mňa výrazne nadpriemerné,“ citovala Pochettina agentúra AFP.
V USA panuje nadšenie z úvodných dvoch výkonov národného tímu. Mnohí priaznivci snívajú o dlhej jazde turnajom, hoci Američania nepatria medzi favoritov. Aj samotný Pochettino povzbudzoval fanúšikov k odvážnym snom. Na tlačových konferenciách opakovane kládol otázku: „Prečo nie my?“ Argentínsky tréner zároveň vzdal hold divákom v Seattli a prirovnal ich k fanúšikom vo svojej rodnej Argentíne. „Úžasné. Hovoril som, že Argentína má fantastických fanúšikov, ale myslím si, že sa im vyrovnávame.“ USA ešte čaká skupinový zápas proti Turecku. Argentínsky kormidelník nevylúčil zmeny v zostave: „V prvom polčase sme mali veľa hráčov fyzicky aj mentálne unavených. Je ešte priskoro hovoriť o tom, ako sa rozhodneme proti Turecku. Ak chceme vyhrávať a patriť medzi najlepšie tímy, ak chceme snívať vo veľkom, musíme hovoriť o tíme, nie o jednotlivých menách.“
Tréner Austrálie Tony Popovic pripísal prehru svojho tímu najmä nevýraznému výkonu v prvom polčase. „Socceroos“ zvíťazili v úvodnom vystúpení na šampionáte 2:0 nad Tureckom najmä vďaka zodpovednému výkonu v defenzíve, no proti USA rýchlo inkasovali prvý gól, a tak sa ich želaný herný plán zrútil. „Mali sme problém vyhrávať osobné súboje a získavať odrazené lopty. Pri každej lopte sme boli pomalší a nedokázali sme získať späť momentum zápasu, čo nám situáciu veľmi sťažovalo. Dostali sme dva naozaj lacné góly, ale predovšetkým sme pôsobili bez energie a letargicky,“ zhodnotil Popovic.
O tom, že USA si zabezpečili prvé miesto, rozhodol definitívne ďalší výsledok D-skupiny, keď Paraguaj v noci na sobotu zdolal Turecko 1:0 po góle Matiasa Galarzu už po 64 sekundách hry. Turci nezužitkovali ani početnú prevahu. V nadstavenom čase prvého polčasu videl Paraguajčan Miguel Almiron červenú kartu. Stal sa prvým hráčom v histórii MS, ktorý bol vylúčený za to, že si počas konfliktu so súperom zakrýval ústa. Kontrola videorozhodcu odhalila, že počas slovnej výmeny s tureckým hráčom Mertom Müldürom po jednom z faulov porušil nové pravidlá. Pravidlo bolo nedávno zavedené na podnet prezidenta FIFA Gianniho Infantina s cieľom prísnejšie postihovať rasistické alebo iné diskriminačné prejavy na ihrisku. Impulzom na zmenu bol incident z februárového zápasu Ligy majstrov, keď hráč Benficy Gianluca Prestianni zakryl ústa dresom počas urážok smerovaných na Viniciusa z Realu Madrid.
Turci, ktorí majú v reprezentácii silnú generáciu s hráčmi ako Arda Güler, Hakan Calhanoglu, Kenan Yildiz či Merih Demiral, opäť nevyužili drvivú prevahu v takmer všetkých štatistických ukazovateľoch. Zverenci Vincenza Montellu zatiaľ nedokázali na týchto MS skórovať, hoci si vypracovali 62 streleckých pokusov. Podľa spoločnosti Opta ide o najviac pokusov bez streleného gólu v rámci dvoch zápasov na MS minimálne od roku 1966, odkedy sú tieto štatistiky zaznamenané. „Sme veľmi, veľmi smutní. Je to hanba, ospravedlňujeme sa našim fanúšikom. Všetci plačeme,“ povedal podľa agentúry DPA Güler, turecký ofenzívny stredopoliar Realu Madrid.
Paraguaj vďaka tesnému víťazstvu živí nádej na postup do vyraďovacej fázy. „Bolo to veľmi náročné, najmä keď hráte o jedného menej. Musíme vyzdvihnúť veľké tímové úsilie a odhodlanie, ktoré sme ako mužstvo ukázali, aby sme bojovali až do konca,“ citovala agentúra AP stredopoliara Andresa Cubasa. Turci zakončia účinkovanie v skupine v piatok 26. júna o 4.00 SELČ v Los Angeles duelom proti domácemu tímu USA. Paraguaj čaká v rovnakom čase v San Franciscu súboj proti Austrálii o druhé miesto v tabuľke.