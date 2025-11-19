< sekcia Šport
USA v príprave zdolali Uruguaj 5:1, Kanada vyhrala nad Venezuelou 2:0
Z trojice organizátorov budúcoročných MS neuspelo iba Mexiko, ktoré prehralo s Paraguajom 1:2.
Autor TASR
New York 19. novembra (TASR) - Futbalisti USA zvíťazili v nočnom prípravnom zápase nad Uruguajom vysoko 5:1 a svoju víťaznú sériu natiahli už na päť duelov. V ďalších stretnutiach vyhrala Kolumbia nad Austráliou 3:0 a Kanada si poradila s Venezuelou 2:0. Z trojice organizátorov budúcoročných MS neuspelo iba Mexiko, ktoré prehralo s Paraguajom 1:2.
príprava:
USA - Uruguaj 5:1 (4:1)
Góly: 17. Berhalter, 20. a 31. Freeman, 42. Luna, 68. Tessmann - 45.+1 de Arrascaeta, ČK: 64. Betancur (Uruguaj)
Kolumbia - Austrália 3:0 (0:0)
Góly: 76. Rodriguez (z 11m), 89. Diaz, 90.+3 Lerma
Ekvádor - Nový Zéland 2:0 (0:0)
Góly: 50. Angulo, 83. Campana
Mexiko - Paraguaj 1:2 (0:0)
Góly: 54. Jimenez (z 11m) - 51. Sanabria, 56. Bobadilla
Kanada - Venezuela 2:0 (1:0)
Góly: 23. Kone, 82. David, ČK: 60. Kone - 57. Martinez
