Washington zaradil Pánika na waiver listinu

Washington 8. apríla (TASR) - Hokejový klub Washington Capitals zaradil slovenského útočníka Richarda Pánika na waiver listinu, z ktorej si ho môže v priebehu 24 hodín zobrať iný tím zámorskej NHL.



V stredu o tom informoval Washington Post, podľa ktorého si chcú Caps takýmto spôsobom uvoľniť miesto pod platovým stropom pred uzávierkou prestupov. Tá je v pondelok 12. apríla. Ak si Pánika nevyberie iný tím, Washington ho môže zaradiť do takzvaného taxi tímu alebo poslať na farmu v AHL.



Tridsaťročný krídelník odohral v prebiehajúcej sezóne za Washington 36 zápasov a nazbieral deväť bodov (3+6). Z uplynulých piatich duelov až v troch nehral ako zdravý náhradník. Do tímu Capitals prišiel v júni 2019 a klub s ním podpísal štvorročný kontrakt v hodnote 2,75 milióna dolárov na rok. V prvej sezóne odohral 59 zápasov základnej časti a nazbieral 22 bodov (9+13), v ôsmich stretnutiach play off pridal jeden gól.



Celkovo odohral počas deviatich ročníkov v NHL 505 duelov a zaznamenal 190 bodov (87+103), v 20 súbojoch play off pridal päť bodov (1+4). Vo Washingtone pôsobí aj jeho krajan Zdeno Chára.