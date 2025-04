USA zdolali Dánsko, o postupujúcom rozhodne ich duel so Slovenskom

C-skupina kvalifikácie Pohára Billie-Jean Kingovej:



Bratislava 12. apríla (TASR) - Americké tenistky úspešne vstúpili do bojov v kvalifikačnej C-skupine Pohára Billie-Jean Kingovej v bratislavskom NTC. V sobotňajšom dueli vedú nad Dánskom 2:0, keď o osude zápasu rozhodli už po dvojhrách. O víťazovi skupiny a postupujúcom na finálový turnaj v čínskom Šen-čene tak rozhodne ich nedeľňajší duel so Slovenkami.O úvodný bod pre USA sa postarala Hailey Baptisteová, ktorá si poradila s Rebeccou Munkovou Mortensenovou 6:1, 6:4. Druhý bod pridala Bernarda Perová po triumfe 6:3, 6:1 nad Johannou Christine Svendsenovou v súboji tímových jednotiek. Američanky prišli do Bratislavy bez svetovej trojky Jessicy Pegulovej i Danielly Collinsovej. .