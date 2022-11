USA zdolali Irán 1:0, v osemfinále ich čaká Holandsko

Na snímke americký hráč Yunus Musah a iránsky hráč Ramin Rezaeian (vpravo) počas zápasu základnej B-skupiny Irán - USA na majstrovstvách sveta vo futbale 29. novembra 2022 v katarskom meste Dauha. Foto: TASR - AP

B-skupina - 3. kolo:



Irán - USA 0:1 (0:1)



Gól: 38. Pulisic. Rozhodovali: Lahoz - Cebrian, del Palomar (všetci Šp.), ŽK: Hosseini, Jalali - Adams, 42.127 divákov.



Irán: Beiranvand - Pouraliganji, Mohammadi (45.+3 Karimi), Hosseini, Rezaeian - Ezatolahi, Noorollahi (71. Torabi), Hajsafi (71. Jalali), Gholizadeh (77. Ansarifard) - Taremi, Azmoun (46. Ghoddos)



USA: Turner - Dest (82. Moore), Carter-Vikers, Ream, Robinson - Adams, McKennie (65. Acosta), Musah, Weah (82. Zimmerman) - Sargent (77. Wright), Pulisic (46. Aaronson)

Na snímke iránski futbalisti spievajú národnú hymnu pred zápasom základnej B-skupiny Irán - USA na majstrovstvách sveta vo futbale 29. novembra 2022 v katarskom meste Dauha. Foto: TASR - AP

tabuľka B-skupiny:



1. Anglicko 3 2 1 0 9:2 7*



2. USA 3 1 2 0 2:1 5*



3. Irán 3 1 0 2 4:7 3



4. Wales 3 0 1 2 1:6 1



* - postup do osemfinále



Dauha 29. novembra (TASR) - Futbalisti USA zvíťazili v utorkovom zápase B-skupiny MS v Katare nad Iránom 1:0 a z druhého miesta si zaistili postup do osemfinále. V ňom narazia v sobotu 3. decembra na štadióne Khalifa v Al Rajáne na víťaza A-skupiny Holandsko.Triumf zverencov Gregga Berhaltera zariadil gólom útočník Christian Pulisic v 38. minúte. Američania získali v troch zápasoch päť bodov, okrem víťazstva majú na konte remízy 1:1 s Walesom a 0:0 s Anglickom.Irán zakončil účinkovanie na šampionáte so ziskom troch bodov za triumf nad Walesom 2:0. V skupine skončil tretí.Úvod stretnutia zastihol v lepšom postavení Iránčanov, ktorí sa zahryzli do súpera a počas piatich minút si vytvorili mierny tlak. Z toho sa neskôr Američania vymanili a ich krátku prevahu ukončil nepresnou strelou Musah. Prvá šanca prišla v 14. minúte, hlavičku Pulisica bez problémov chytil Beiranvand. Od tej chvíle prebrali hráči USA taktovku, ale oba tímy hrali vo výbornom tempe. Ďalšiu šancu mali opäť Američania, keď na prudký center Desta tesne na prednej žrdi nedosiahol Weah a následne musel na poslednú chvíľu reagovať brankár Iránu, ktorý loptu stačil vyraziť. O desať minút neskôr sa sám pred bránkou ocitol opäť Weah, ale hlavou zakončil zbrklo a slabo. Medzi výrazné momenty prvého polčasu patrila aj situácia, kedy Sargent "nabil" Weahovi, ale 22-ročný útočník ani do tretice nedostal loptu do brány. Logické vyústenie prevahy hráčov zo zámoria vyústilo do gólu sedem minút pred koncom polčasu. McKennie poslal loptu do pokutového územia, Dest ju sklepol na hranicu päťky, a do siete ju upratal dôrazný Pulisic. Namiesto osláv však musel byť v opatere lekárov, lebo pri zakončení sa tvrdo zrazil s brankárom. Prvú 45-minútovku ukončil gólom Weah, ale ten arbiter neuznal, pretože zakončujúci hráč bol v ofsajde.Zraneného strelca gólu nahradil v druhom polčase Aaronson a americký tlak už nebol taký výrazný, viac času mali loptu na kopačkách Iránci. Do prvej šance po prestávke sa dostal Ghoddos, ale z hranice päťky nezakončil hlavou presne aj preto, lebo ho dobre pokryl americký obranca. Navýšiť náskok mohol v 68. minúte Musah, keď mal možnosť kopať priamy kop z ideálnej vzdialenosti, ale okrem múru prestrelil aj bránu. Záver stretnutia sa niesol v znamení snahy Iráncov o vyrovnanie. Zverenci Carlosa Queiroza mali zopár ofenzívnych náznakov, ale vytúžený gól nestrelili ani počas vyše deviatich minút nastavenia.