VIDEO: USA zdolali Kanadu 5:1, javorové listy naďalej na MS bez bodu

MS 2021 B-skupina:



Kanada - USA 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)



Góly: 52. Comtois (Beaudin) - 8. Robertson (Garland), 22. Clendening (Hellickson), 24. Moore (Robertson), 39. Moore (Garland), 58. Tennyson (Clendening, Labanc). Rozhodovali: Schrader (Nem.), Sternat - Seewald (Rak.), Obwegeser (Švajč.), vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, bez divákov. Zmeny: 5. Oettinger (USA) namiesto Stolarza, 41. Hill (Kan.) namiesto Stolarza



Kanada: Kuemper (41. Hill) - Miller, Ferraro, Stecher, Walker, Bernard -Docker, Beaudin, Schneider, Power - Brown, Henrique, Comtois - Pirri, Danforth, Hagel - Bunting, Vilardi, Paul - Foudy, Anderson-Dolan, Perfetti

USA: Stolarz (5. Oettinger) - Roy, Wolanin, Tennyson, Jones, Clendening, Hellickson, Wideman - Chmelevski, Rooney, Robinson - Thompson, Drury, Donato - Garland, Moore, Robertson - Labanc, Blackwell, Abdelkader

Riga 23. mája (TASR) - Hokejisti USA zvíťazili v zápase B-skupiny na MS nad Kanadou 5:1. Pre Američanov je to po prehre s Fínskom (1:2) prvé víťazstvo na turnaji. Kanaďania si po neúspechu s Lotyšskom (0:2) nenapravili chuť a po dvoch zápasoch majú na konte 0 bodov so skóre 1:7.Kanaďania nastúpia na ďalší zápas v pondelok od 19.15 proti Nemecku, Američania sa po dni zápasového voľna stretnú v utorok od 15.15 s Kazachstanom.Od úvodu sa hral rýchly hokej a oba tímy sa snažili o rýchly gól. Už v 5. minúte sa zápas skončil pre amerického brankára Stolarza, ktorý sa zranil pri jednom zo zákrokov a nahradil ho Oettinger. Ten krátko po príchode úspešne čelil kanadskému závaru a následne ho potešil Robertson, ktorý využil chybu brankára Kuempera pri rozohrávke a otvoril skóre - 0:1. Kanaďania boli v prvej tretine strelecky aktívnejší, ale vyrovnať nedokázali.Na hernej pohode Američanov pridali góly Clendeninga a Moorea v 22. resp. 24. minúte - 0:3. Kanaďania sa ťažko presadzovali proti rozbehnutému súperovi, ktorého v 28. minúte podržal efektným zákrokom Oettinger, keď zmaril pohotovú dorážku Hagela. Hrozili aj Američania, ktorých náskok v 36. minúte nezvýšil pred bránkou osamotený Robertson, no Moore o tri minúty už potrestal jednu z viacerých chýb kanadskej defenzívy - 0:4.Kanaďania sa nevzdali a v tretej tretine predviedli výraznú ofenzívnu aktivitu. Sľubné šance Millera a Foudyho sa ešte gólom neskončili, ale v 52. minúte už Oettinger kapituloval. Čakanie javorových listov na prvý gól na turnaji ukončil po vyše 111 minútach Comtois - 1:4. Američania však nedopustili drámu a v 58. minúte Tennyson vyťažil zo zakrytého výhľadu kanadského brankára - 5:1.