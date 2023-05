USA zdolali Maďarsko 7:1 v A-skupine, Grimaldi s tromi bodmi

A-skupina:



USA – Maďarsko 7:1 (2:1, 2:0, 3:0)



Góly: 7. A. Tuch (Grimaldi), 19. Bonino (Grimaldi), 24. Bonino (Garland, Perunovich), 34. Gauthier (Coronato, Hutson), 42. Mackey (Eyssimont, Garland), 45. Grimaldi, 57. L. Tuch – 5. Sofron (Szabo, Bartalis). Rozhodovali: Frandsen (Dán.), Hunnius (Nem.) – Cattaneo (Švajč.), Wyonzek (Kan.), vylúčení: 0:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 5258 divákov.



USA: Petersen – Perbix, Samberg, Perunovich, Thrun, Hutson, Mackey, Attard – A. Tuch, Grimaldi, Bonino – Garland, Eyssimont, O´Connor – Mazur, Gauthier, Tynan – Coronato, Bjork, Farrell – L. Tuch



Maďarsko: D. Horváth – Fejes, Stipsicz, Hadobas, Szabo, M. Horváth, Kiss, Garát, Pozsgai – Hári, Galló, Sebök – Erdely, Bartalis, Sofron – Papp, Koger, G. Nagy – Vincze, Csányi, K. Nagy







Maďari vstúpili do zápasu bez rešpektu a v 5. minúte sa dokázali dostať do vedenia. Bartalis ešte svoju šancu nevyužil, ale Sofron sa už o pár sekúnd gólovo presadil. Američania postupne zvýšili aktivitu a ešte do prestávky skórovali A. Tuch a Bonino. Favorit v druhej tretine ukázal svoju ofenzívnu silu a zveľadil svoj náskok o ďalšie dva góly. Bonino najprv svojím druhým presným zásahom v zápase využil presilovú hru a po samostatnom úniku sa presadil aj Gauthier. Jednoznačný priebeh mala aj tretia časť, Mackley, Grimaldi a L. Tuch v nej upravili na konečných 7:1 pre zámorský tím.

Tampere 14. mája (TASR) - Hokejisti USA potvrdili v nedeľu vo svojom druhom vystúpení v A-skupine MS rolu favorita a Maďarsko zdolali hladko 7:1. Pod ich víťazstvo sa gólom a dvoma asistenciami podpísal Rocco Grimaldi, Nick Bonino zaznamenal dva presné zásahy. Američanom patrí so šiestimi bodmi prvé miesto v tabuľke, Maďari majú po dvoch prehrách na bodovom konte nulu.Američania nastúpia na ďalší duel v pondelok o 15.20 SELČ proti Nemecku, Maďari odohrajú svoj tretí zápas až v utorok o 19.20 s Francúzskom.