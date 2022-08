USA zdolali Švédov a vyhrali B-skupinu, vo štvrťfinále idú proti Česku

MS hráčov do 20 rokov v Edmontone



B-skupina



USA - Švédsko 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)



Góly: 7. Berard (Bordeleau, Hughes), 26. Coronato (Cooley, Knies), 46. Coronato (Slaggert, Cooley) - 52. Andrae (Wallinder, Magnusson), 59. Stakkestad (Andrae, Olausson)

tabuľka:



1. USA 4 4 0 0 0 22:4 12*



2. Švédsko 3 2 0 0 1 11:5 6*



3. Nemecko 3 2 0 0 1 8:9 6*



4. Švajčiarsko 3 0 0 0 3 5:13 0



------------------------------------



5. Rakúsko 3 0 0 0 3 2:17 0



*-postup do štvrťfinále



Edmonton 15. augusta (TASR) - Hokejisti USA vyhrali v nočnom šlágri MS do 20 rokov v Edmontone nad Švédskom 3:2 a stali sa víťazmi B-skupiny. Američania viedli v priamom súboji o prvé miesto v tabuľke už 3:0, keď sa dvakrát strelecky presadil Matt Coronato, severania dokázali v závere už len znížiť na rozdiel jedného gólu.Američania si vo štvrtom zápase na juniorských MS pripísali štvrté víťazstvo a ovládli skupinu so ziskom 12 bodov. Vo štvrťfinále narazia na štvrtý tím A-skupiny Česko. Švédi odohrajú v B-skupine ešte jeden zápas, v noci na utorok o 4.00 SELČ zabojujú proti Nemecku o druhú priečku. Oba tímy majú zhodne šesť bodov a už majú takisto istý postup do vyraďovacej fázy.