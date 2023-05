USA zdolalo Dánsko 3:0 v A-skupine, favorit skóroval až v 50. minúte

A-skupina:



USA - Dánsko 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)



Góly: 50. Gauthier (Tuch, Tynan), 56. Tuch (Grimaldi, Perunovich), 60. Grimaldi (Tuch). Rozhodcovia: Heikkinen (Kaz.), Langin (Kan.) – Niittylä (Fín.), Nothegger (Kan.), vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 8951 divákov.



USA: DeSmith – Perbix, Samberg, Perunovich, Kleven, Mackey, Thrun, Hutson – Tuch, Bonino, Grimaldi – Garland, O'Connor, Eyssimont – Mazur, Tynan, Gauthier – Coronato, Brown, Farrell



Dánsko: Dichow (21. Sörensen) – M. Lauridsen, Lassen, Koch, J. Jensen, Krogsgaard, O. Lauridsen, Gammelgaard – N. Jensen, Russell, Ehlers – Bödker, Poulsen, Storm – Asperup, Fisker Mölgaard, Bau Hansen – Andersen, Wejse, Olesen





tabuľka A-skupiny:



1. USA 5 5 0 0 0 19:5 15



2. Švédsko 4 3 1 0 0 15:2 11



3. Fínsko 5 3 0 1 1 18:13 10



4. Dánsko 5 2 1 0 2 17:13 8



------------------------------------



5. Nemecko 5 2 0 0 3 15:14 6



6. Francúzsko 4 0 1 2 1 10:13 4



7. Maďarsko 5 0 1 0 4 7:26 2



------------------------------------



8. Rakúsko 5 0 0 1 4 6:21 1







Tampere/Riga 20. mája (TASR) – Hokejisti USA vyhrali v sobotu v A-skupine MS nad Dánskom 3:0. Favoritovi sa dlho nedarilo presadiť a víťazný gól strelil až v 50. minúte Cutter Gauthierm, ktorý skóroval v presilovke. Jeho tím si triumfom zaistil miestenku do štvrťfinále.Američania tak zostávajú na šampionáte nezdolaní, v piatich zápasoch navyše nestratili ani bod. Ďalší zápas ich čaká v nedeľu o 19.20 SELČ proti Francúzsku. Dáni zostávajú napriek prehre na postupovom štvrtom mieste a pred Nemcami majú náskok dva body. V pondelok narazia na Švédov, stretnutie je na programe o 15.20 SELČ.V prvej tretine si ani jeden tím nevytvoril výraznejšie šance a neusadil sa v útočnom pásem súpera. Dáni hrali opatrne, útočili zriedka a favoritovi chýbal v ofenzíve nápad. Opakovane skúšal prestreliť obranu, no súper dobre blokoval a navyše sa mu darilo vyvážať puk zo svojho obranného pásma. Zámorský tím nevyužil ani dve presilové hry, pričom niekoľko sekúnd hral v početnej výhode o dvoch hráčov.Prostredná dvadsaťminútovka sa odohrávala zväčša pred dánskou bránkou, kde prišlo k zmene. Dichowa nahradil Sörensen, keďže mladší z dvojice mal v úvodnom dejstve problémy po strete s Brownom. K úvodnému gólu mal síce veľmi blízko dánsky center Oscar Fisker Mölgaard, no počas blafáku mu puk skĺzol z čepele. Americká hra bola systematickejšia, hráči sa snažili viac o individuálne prieniky a darilo sa im aj dobre kombinovať. Hrali veľa s pukom, ale v koncovke sa presadiť nedokázali.Američania ustáli hneď po prestávke dve vylúčenia v krátkom slede – boli aj v oslabení o dvoch hráčov. Ich súper mal ešte jednu početnú výhodu, nevyužil ju a potom skóroval Gauthier. Triumf spečatil o šesť minút neskôr Tuch a do prázdnej bránky skóroval Grimaldi.