USA zdolalo Maďarsko 6:0 v B-skupine, favorit bez problémov

B-skupina MS:



USA - Maďarsko 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)



Góly: 15. Nazar (Cooley, Garland), 17. Nazar (Pinto, Lohrei), 31. Gauthier (Beniers, Smith), 42. Gauthier (Smith, Vlasic), 42. Garland (Pinto, Nazar), 55. Cooley (Keller, Thompson). Rozhodcovia: Ansons (Lot.), Stanoo (SR) – Beresford (V. Brit.), Laguzov (Nem.), vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 4041 divákov.



USA: Swayman - LaCombe, Skjei, Peeke, Vlasic, Kesselring, Lohrei, Buium - Thompson, Cooley, Keller - Smith, Beniers, Gauthier - Nazar, Pinto, Garland - Eyssimont, McCarron, O´Connor

Maďarsko: Vay - Nilsson, M. Horváth, Szathmáry, Garát, Hadobás, Tornyai, Ortenszky, Szabó - Galló, Hári, Erdély - Terbócs, Szongoth, Ambrus - Papp, Nagy, B. Horváth - Mihály, Németh, Mihalik

tabuľka B-skupiny:



1. USA 2 2 0 0 0 11:0 6



2. Švajčiarsko 2 1 0 1 0 9:7 4



3. Nemecko 1 1 0 0 0 6:1 3



4. Kazachstan 1 1 0 0 0 2:1 3



--------------------------------



5. Česko 1 0 1 0 0 5:4 2



6. Nórsko 1 0 0 0 1 1:2 0



7. Dánsko 2 0 0 0 2 2:10 0



8. Maďarsko 2 0 0 0 2 1:12 0

Herning 11. mája (TASR) - Hokejisti USA zvíťazili nad Maďarskom 6:0 v nedeľňajšom zápase základnej B-skupiny na MS v Dánsku. Po dvoch odohratých zápasoch sú na čele „béčka“ so suverénnym skóre 11:0. Maďari figurujú bez bodu na poslednej 8. priečke so skóre 1:12. Jedným z hlavných rozhodcov bol Slovák Peter Stano.Favorizovaní Američania sa do tempa dostávali pomalšie, no od 15. minúty dostali zápas definitívne pod kontrolu. Skóre otvoril Nazar, ktorý o dve minúty upravil na 2:0. V druhej tretine bola prevaha zámorského tímu ešte výraznejšia, no prejavil ju iba jedným gólom Gauthiera. Maďari si dávali pozor na vylúčenia, no v ofenzíve nedokázali nič vymyslieť. Gauthier prekonal popradského brankára Vaya aj v 42. minúte a krátko na to na neho nadviazal Garland - 5:0. Poltucet v sieti outsidera skupiny zavŕšil v 55. minúte Cooley.