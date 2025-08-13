< sekcia Šport
USA zdolalo Nemecko 8:1 v B-skupine, Fíni podľahli Švajčiarom 3:4pp
.Švajčiari si v tabuľke brnenskej B-skupiny pripísali prvé body.
Autor TASR
Trenčín/Brno 13. augusta (TASR) - Hokejisti USA zvíťazili nad Nemeckom vysoko 8:1 v stredajšom zápase „slovenskej“ B-skupiny na prestížnom turnaji Hlinka Gretzky Cup v Trenčíne. V neúplnej tabuľke figurujú na 2. mieste, pričom prvé dva tímy z každej skupiny postúpia do semifinále. Slovákov čakal od 19.00 h duel proti Švédsku. Slováci potrebovali na postup víťazstvo minimálne trojgólovým rozdielom.
Švajčiari si v tabuľke brnenskej B-skupiny pripísali prvé body. Nad favorizovaným Fínskom zvíťazili 4:3 po predĺžení, keď o ich triumfe rozhodol útočník Sol Fueter.
Hlinka Gretzky Cup
A-skupina (Brno):
Fínsko - Švajčiarsko 3:4 (0:0, 1:1, 2:2 0:1)
Góly: 23. Laitinen, 51. Hemming, 60. Rinne - 21. Lutz, 57. Bachler, 58. Berger, 64. Fueter.
tabuľka:
1. Kanada 2 2 0 0 0 14:4 6
2. Fínsko 3 1 0 1 1 10:10 4
--------------------------------
3. Česko 2 1 0 0 1 7:6 3
4. Švajčiarsko 3 0 1 0 2 7:18 2
B-skupina (Trenčín):
USA - Nemecko 8:1 (3:0, 2:0, 3:1)
Góly: 3. Penner, 4. a 46. Harvey, 5. Hextall, 22. Harper, 31. Duskocy, 43. Varga, 46. Zielinski - 53. Peterka.
tabuľka:
1. Švédsko 2 2 0 0 0 15:3 6
2. USA 3 2 0 0 1 17:9 6
-------------------------------
3. SLOVENSKO 2 1 0 0 1 4:6 3
4. Nemecko 3 0 0 0 3 1:19 0
