USA zničili Čínu 8:0 v A-skupine, favorit sa rozbiehal postupne

A-skupina:



USA - Čína: 8:0 (1:0, 3:0, 4:0)



Góly: 11. Brisson (Knies), 26. Cates (Farrell, Meyers), 32. O'Neill (Miele, Faber), 39. Farrell (Abruzzese), 42. Farrell (Kampfer), 51. Meyers (Farrell), 52. Beniers (Abruzzese, Cooper), 59. Farrell (Abdelkader, Helleson). Rozhodovali: Tscherrig (Švajč.), Kaukokari – Nikulainen (obaja Fín.), Šišlo (Rus.), vylúčení: 5:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 947 divákov.



USA: Commeso - Kamfper, Ness, Faber, Warsofsky, Perbix, Cooper, Helleson - O´Neill, Miele, Agostino - Abruzzese, Beniers, Knies - Farrell, Meyers, Cates - McLaughlin, Smith, Abdelkader

Čína: Smith - Schultz, J. Chelios, Fram, Yuen, Sproul, Osipov, Yan, Čchen - P. Foo, Lockhart, S. Foo - Yan, Kane, Werek - Čang, Wong, Yip - Siang, Ying, Čung

Peking 10. februára (TASR) - Hokejisti USA potvrdili pozíciu favorita a vo svojom prvom zápase na ZOH v Pekingu zdolali tím Číny 8:0. Domáci, v ktorých drese nastúpilo viacero naturalizovaných hráčov zo zámoria, vzdorovali americkému výberu v prvej a druhej tretine.V záverečnej časti sa Američania gólovo rozbehli a dosiahli najvyššie víťazstvo doterajšieho priebehu olympijského turnaja. Tri góly USA zaznamenal útočník Sean Farrell.Američania nastúpia na ďalší zápas v základnej A-skupine v sobotu 12. februára o 5.10 SEČ proti Kanade. Domácich reprezentantov čakajú v rovnaký deň o 9.40 SEČ hráči Nemecka.Od úvodu sa hral hokej s početnou streľbou. V prvej tretine sa do niekoľkých gólových príležitostí dostali aj hráči Číny, no herne navrch mali Američania. V 11. minúte išli do vedenia, keď Brisson usmernil odrazený puk - 1:0. Krátko na to dostal čínsky tím prvú presilovku vo svojej krátkej olympijskej histórii, ale americkú obranu v nej neprekvapil.Američania postupne zvyšovali svoju prevahu a v 2. tretine navýšili skóre tromi gólmi. Cates v 26. minúte zužitkoval prihrávku spoza bránky a spred bránkoviska sa presadil aj O´Neill - 3:0. Prvý gól Číny mohol v 37. minúte dosiahnuť Kane, ale onedlho sa to v ďalšej sľubnej šanci nepodarilo ani Cheliosovi. Skóre 2. tretiny uzavrel Farrell - 4:0.Američania mali v záverečnej časti 22 streleckých pokusov, z ktorých sa 4 skončili gólom. Ich herná prevaha bola zrejmá a Číňania sa nedočkali ani čestného úspechu. Ďalšie góly zámorského tímu pridali Farrell, Meyers, Beniers a Sean Farrell v závere spečatil hetrik.