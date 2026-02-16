Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 16. február 2026Meniny má Ida a Liana
< sekcia Šport

USA zvíťazili nad Nemeckom 5:1 v závere C-skupiny

.
Hokejisti USA sa tešia po výhre nad Nemeckom 5:1 v závere základnej C-skupiny na ZOH v Miláne 15. februára 2026. Foto: TASR/AP

V bránke nemeckého tímu dostal pred Grubauerom príležitosť Franzreb. Ten prvýkrát inkasoval deväť sekúnd pred prvou sirénou, keď ho prekonal obranca Werenski.

Autor TASR
Miláno 15. februára (TASR) - Hokejisti USA zvíťazili nad Nemeckom 5:1 v závere základnej C-skupiny na ZOH v Miláne. Naplno bodovali aj v treťom stretnutí na turnaji a vďaka prvému miestu v skupine postúpili priamo do štvrťfinále. Dva góly a asistenciu zaznamenal Auston Matthews. Tento duel dal zároveň definitívnu podobu osemfinálovým dvojiciam a zároveň naznačil súperov pre tímy, ktoré sa priamo dostali do štvrťfinále. Slováci sa v ňom stretnú s víťazom súboja Nemecko - Francúzsko.



ZOH 2026, C-skupina

USA - Nemecko 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Góly: 20. Werenski (Matthews), 24. Matthews (Q. Hughes, Thompson), 38. Faber (M. Tkachuk, B. Tkachuk), 42. Thompson (Larkin, Sanderson), 47. Matthews (Sanderson, Hanifin) - 52. Stützle (Peterka) Rozhodcovia: Hribik (ČR), McCauley (Kan.) - Briganti, Murray (obaja USA), vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 11.497 divákov.



USA: Hellebuyck - McAvoy, Q. Hughes, Faber, Slavin, Sanderson, Werenski, Hanifin - M. Tkachuk, Eichel, B. Tkachuk - Boldy, Matthews, Guentzel - Thompson, Larkin, Keller - J. Hughes, Nelson, Miller - Trocheck

Nemecko: Franzreb - Seider, Wagner, Wissmann, J. Müller, Gawanke, Kälble, M. Müller - Tiffels, Draisaitl, Samanski - Reichel, Stützle, Peterka - Kahun, Michaelis, Tuomie - Ehl, Sturm, Rieder




V bránke nemeckého tímu dostal pred Grubauerom príležitosť Franzreb. Ten prvýkrát inkasoval deväť sekúnd pred prvou sirénou, keď ho prekonal obranca Werenski. Američania dostali duel pod kontrolu od 24. minúty, keď ich náskok zvýšil Matthews. Po presnom zásahu Fabera v 38. minúte bolo o víťazovi rozhodnuté. Nemcom sa nedarilo prekvapiť defenzívu Američanov, ktorí sa snažili o ďalšie góly. V úvode tretej časti zvýšil náskok favorita Thompson, na ktorého nadviazal Matthews - 5:0. Brankár zámorského tímu Hellebuyck prišiel o čisté konto v 52. minúte po presnej strele Stützleho, ktorý sa štvrtým gólom na turnaji vyrovnal najlepšiemu strelcovi Macklinovi Celebrinimu z Kanady. Ďalšie góly už diváci nevideli, Američania si presvedčivý náskok bez problémov postrážili.



tabuľka C-skupiny

1. USA 3 3 0 0 0 16:5 9*

2. Nemecko 3 1 0 0 2 7:10 3

3. Dánsko 3 1 0 0 2 8:11 3

4. Lotyšsko 3 1 0 0 2 7:12 3


/* - priamy postup do štvrťfinále/
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo

ONLINE ZOH 2026: Tretí zápas SR: Švédsko - Slovensko

ONLINE ZOH 2026: Druhý zápas SR: Taliansko - Slovensko

OTESTUJTE SA: Čo viete o olympijských hrách?