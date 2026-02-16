< sekcia Šport
USA zvíťazili nad Nemeckom 5:1 v závere C-skupiny
V bránke nemeckého tímu dostal pred Grubauerom príležitosť Franzreb. Ten prvýkrát inkasoval deväť sekúnd pred prvou sirénou, keď ho prekonal obranca Werenski.
Autor TASR
Miláno 15. februára (TASR) - Hokejisti USA zvíťazili nad Nemeckom 5:1 v závere základnej C-skupiny na ZOH v Miláne. Naplno bodovali aj v treťom stretnutí na turnaji a vďaka prvému miestu v skupine postúpili priamo do štvrťfinále. Dva góly a asistenciu zaznamenal Auston Matthews. Tento duel dal zároveň definitívnu podobu osemfinálovým dvojiciam a zároveň naznačil súperov pre tímy, ktoré sa priamo dostali do štvrťfinále. Slováci sa v ňom stretnú s víťazom súboja Nemecko - Francúzsko.
V bránke nemeckého tímu dostal pred Grubauerom príležitosť Franzreb. Ten prvýkrát inkasoval deväť sekúnd pred prvou sirénou, keď ho prekonal obranca Werenski. Američania dostali duel pod kontrolu od 24. minúty, keď ich náskok zvýšil Matthews. Po presnom zásahu Fabera v 38. minúte bolo o víťazovi rozhodnuté. Nemcom sa nedarilo prekvapiť defenzívu Američanov, ktorí sa snažili o ďalšie góly. V úvode tretej časti zvýšil náskok favorita Thompson, na ktorého nadviazal Matthews - 5:0. Brankár zámorského tímu Hellebuyck prišiel o čisté konto v 52. minúte po presnej strele Stützleho, ktorý sa štvrtým gólom na turnaji vyrovnal najlepšiemu strelcovi Macklinovi Celebrinimu z Kanady. Ďalšie góly už diváci nevideli, Američania si presvedčivý náskok bez problémov postrážili.
/* - priamy postup do štvrťfinále/
ZOH 2026, C-skupina
USA - Nemecko 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Góly: 20. Werenski (Matthews), 24. Matthews (Q. Hughes, Thompson), 38. Faber (M. Tkachuk, B. Tkachuk), 42. Thompson (Larkin, Sanderson), 47. Matthews (Sanderson, Hanifin) - 52. Stützle (Peterka) Rozhodcovia: Hribik (ČR), McCauley (Kan.) - Briganti, Murray (obaja USA), vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 11.497 divákov.
USA: Hellebuyck - McAvoy, Q. Hughes, Faber, Slavin, Sanderson, Werenski, Hanifin - M. Tkachuk, Eichel, B. Tkachuk - Boldy, Matthews, Guentzel - Thompson, Larkin, Keller - J. Hughes, Nelson, Miller - Trocheck
Nemecko: Franzreb - Seider, Wagner, Wissmann, J. Müller, Gawanke, Kälble, M. Müller - Tiffels, Draisaitl, Samanski - Reichel, Stützle, Peterka - Kahun, Michaelis, Tuomie - Ehl, Sturm, Rieder
USA - Nemecko 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Góly: 20. Werenski (Matthews), 24. Matthews (Q. Hughes, Thompson), 38. Faber (M. Tkachuk, B. Tkachuk), 42. Thompson (Larkin, Sanderson), 47. Matthews (Sanderson, Hanifin) - 52. Stützle (Peterka) Rozhodcovia: Hribik (ČR), McCauley (Kan.) - Briganti, Murray (obaja USA), vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 11.497 divákov.
USA: Hellebuyck - McAvoy, Q. Hughes, Faber, Slavin, Sanderson, Werenski, Hanifin - M. Tkachuk, Eichel, B. Tkachuk - Boldy, Matthews, Guentzel - Thompson, Larkin, Keller - J. Hughes, Nelson, Miller - Trocheck
Nemecko: Franzreb - Seider, Wagner, Wissmann, J. Müller, Gawanke, Kälble, M. Müller - Tiffels, Draisaitl, Samanski - Reichel, Stützle, Peterka - Kahun, Michaelis, Tuomie - Ehl, Sturm, Rieder
V bránke nemeckého tímu dostal pred Grubauerom príležitosť Franzreb. Ten prvýkrát inkasoval deväť sekúnd pred prvou sirénou, keď ho prekonal obranca Werenski. Američania dostali duel pod kontrolu od 24. minúty, keď ich náskok zvýšil Matthews. Po presnom zásahu Fabera v 38. minúte bolo o víťazovi rozhodnuté. Nemcom sa nedarilo prekvapiť defenzívu Američanov, ktorí sa snažili o ďalšie góly. V úvode tretej časti zvýšil náskok favorita Thompson, na ktorého nadviazal Matthews - 5:0. Brankár zámorského tímu Hellebuyck prišiel o čisté konto v 52. minúte po presnej strele Stützleho, ktorý sa štvrtým gólom na turnaji vyrovnal najlepšiemu strelcovi Macklinovi Celebrinimu z Kanady. Ďalšie góly už diváci nevideli, Američania si presvedčivý náskok bez problémov postrážili.
tabuľka C-skupiny
1. USA 3 3 0 0 0 16:5 9*
2. Nemecko 3 1 0 0 2 7:10 3
3. Dánsko 3 1 0 0 2 8:11 3
4. Lotyšsko 3 1 0 0 2 7:12 3
1. USA 3 3 0 0 0 16:5 9*
2. Nemecko 3 1 0 0 2 7:10 3
3. Dánsko 3 1 0 0 2 8:11 3
4. Lotyšsko 3 1 0 0 2 7:12 3
/* - priamy postup do štvrťfinále/