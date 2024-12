Usmanov odstúpil z čela Medzinárodnej šermiarskej federácie

Bratislava 4. decembra (TASR) - Ruský oligarcha Ališer Usmanov odstúpil z postu prezidenta Medzinárodnej šermiarskej federácie (FIE). Do funkcie ho pritom zvolili len pred štyrmi dňami.



Usmanov je spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina a do čela FIE ho zvolili na sobotňajšom kongrese napriek tomu, že je pod sankciami Západu a čelí kritike z Kyjeva. Jeho zástupca uviedol, že cieľom tohto kroku bolo vyhnúť sa tomu, aby sa "právne udržateľné sankcie uvalené na neho nerozšírili na FIE a jej aktivity". Ďalšie podrobnosti nezverejnil.



Šéfom FIE sa Usmanov po prvý raz stal v roku 2008, opätovne ho zvolili potom v rokoch 2012, 2016 a 2021. Z funkcie prezidenta šermiarskej federácie odstúpil po ruskej invázii na Ukrajinu, opäť ho však zvolili.



Usmanov má podľa agentúry Reuters celkový majetok v hodnote 14,4 miliardy dolárov. Prostredníctvom svojho charitatívneho fondu významne prispieval do pokladnice medzinárodného šermu.