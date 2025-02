ÚSPECH: Pollák sa stal prezidentom Svetovej windsurfingovej asociácie

Košice 7. februára (TASR) - Veľký diplomatický úspech dosiahol trojnásobný olympionik v jachtingu a predseda Slovenskej asociácie windsurfingu (SAW) Patrik Pollák. Päťdesiatdvaročný Košičan bol vlani zvolený za prezidenta medzinárodnej triedy Raceboard, čo je jedna zo súčastí Svetovej windsurfingovej asociácie (IWA). IWA združuje rôzne triedy jachtárskeho športu a funkcia prezidenta IWA rotuje medzi ich predsedami. Na základe rotácie sa v januári na rok prezidentom IWA stal práve Patrik Pollák. Funkciu prevzal od Francúza Benoita Treguillyho, prezidenta triedy Techno293. Informoval o tom web olympic.sk.



Jachtársky šport má v medzinárodnom meradle zložitú vnútornú štruktúru. IWA je súčasťou svetovej federácie World Sailing. IWA združuje všetky neolympijské triedy jachtárskeho športu, plus niektoré ďalšie. Analogicky na Slovensku je SAW súčasťou Slovenského zväzu jachtingu, pričom združuje viacero tried windsurfingu. "Cítim na svojich pleciach zodpovednosť viesť tento rok IWA, ale viem, že kurzy vedú vášniví windsurferi, čo zaručuje, že ideme vpred správnym smerom. My (predsedovia tried a členovia výkonnej rady) sa navzájom rešpektujeme a spolupracujeme, aby sme 'slúžili a zjednotili sa', ctiac si motto a odkaz stanovený Ceri Williamsovou," citovala slová Patrika Polláka po prevzatí funkcie prezidenta IWA stránka internationalwindsurfing.com.



Kým Pollák súťažil na OH vo windsurfingových triedach Mistral (v nej bol 27. na OH 1996 v Atlante a 26. na OH 2000 v Sydney), resp. RS:X 30. na OH 2008 v Pekingu), vlani na OH v Paríži sa súťažilo v triede IQ Foil. V nej reprezentoval Róbert Kubín, prvý zástupca slovenského jachtárskeho športu pod piatimi kruhmi práve od čias Polláka. "Foilové triedy zaznamenali predčasom veľký boom, ale teraz záujem o ne upadá. Podstatne viac súťažiacich je v triede Techno," povedal pre olympic.sk Pollák.



Predseda SAW a prezident IWA doplnil informáciu, že windsurfing bude jedinou súčasťou programu jachtárskych súťaží na OH mládeže 2025 v senegalskom Dakare. "Zatiaľ však stále nie je stanovené, v akej triede sa bude v Dakare súťažiť, čo je vzhľadom na to, že podujatie bude už na budúci rok, dosť nepríjemné," konštatoval.



V tomto roku od 9. do 14. júna bude Slovenská asociácia windsurfingu (SAW) na Domaši organizovať majstrovstvá sveta v Raceboarde v kategórii Masters. "Už jedenásty rok organizujeme na Domaši seriál pretekov SuperCup, na ktorom sa pravidelne zúčastňujú pretekári zo Slovenska, Česka a Maďarska, občas aj z iných krajín. Tohto roku sme sa rozhodli tradičné podujatie rozšíriť tak, aby to boli zároveň majstrovstvá sveta v kategórii Masters. Môžu štartovať aj mladší pretekári, ale do klasifikácie MS sa nebudú započítavať. Zatiaľ máme okolo tridsať prihlásených, ale predpokladám, že štartovať ich bude okolo sedemdesiat – ženy spoločne s mužmi," povedal na margo chystaného podujatia Patrik Pollák.