VEĽKÝ ÚSPECH: Slováci sú majstrami sveta v unifikovanom volejbale
Slovensko vstupovalo na svetový šampionát v roli úradujúceho majstra Európy.
Autor TASR
Katovice 8. októbra (TASR) - Slovensko zvíťazilo na historicky prvých majstrovstvách sveta Špeciálnych olympiád v unifikovanom volejbale. V poľských Katoviciach prešlo podujatím bez zaváhania, vo finále zvíťazilo nad Saudskou Arábiou 2:0 na sety.
Slovensko vstupovalo na svetový šampionát v roli úradujúceho majstra Európy. „Na majstrovstvá sveta sme prišli s cieľom získať medailu, teda umiestniť sa do tretieho miesta. Európske tímy sme poznali, ale nie mančafty z Ameriky a Ázie. V našej skupine to bola práve Saudská Arábia, ktorá sa ukázala ako náš najsilnejší súper. Úprimne, nemysleli sme si, že Saudskú Arábiu dostaneme aj do finále – čakali sme, že ju porazí domáce Poľsko. Ale keďže sme s nimi už raz hrali, vedeli sme, čo od nich čakať, a pripravili sme na nich skvelú taktiku,“ uviedol v tlačovej správe tréner Ján Senko.
Za slovenský tím nastúpila šestka športovcov s intelektuálnym znevýhodnením a ich šesť unifikovaných partnerov. „Vyšlo to perfektne. Minulý rok sme hrali majstrovstvá Európy, takže chlapci sa už poznali. Výhra sa podarila vďaka skvelej hre našich zdravých hráčov, no najmä odhodlaniu a bojovnosti športovcov s intelektuálnym znevýhodnením, ktorí podali vynikajúci výkon. Chalani hrali srdcom, držali spolu a ukázali, že volejbal je o rešpekte, tímovosti aj radosti z hry. Samozrejme, najšťastnejšia chvíľa bola, keď sme vyhrali zlato a stali sme sa majstrami sveta,“ dodal Senko.
