ÚSPECH: Slováci zvíťazili nad Poľskom 8:2 a postúpili na šampionát
Autor TASR
Trenčín 7. februára (TASR) - Slovenskí florbalisti si vybojovali postup na decembrové majstrovstvá sveta vo fínskom Tampere. Na kvalifikačnom turnaji v Trenčíne vyhrali aj vo svoj tretí zápas, keď si v sobotu poradili s Poľskom 8:2 a stali sa s plným počtom bodov víťazmi E-skupiny. V nedeľu ich ešte čaká súboj o prvenstvo na turnaji s víťazmi D-skupiny a vicemajstrami sveta Švédmi, ktorí si už takisto zaistili miestenku na MS.
Slovákom vyšiel vstup do zápasu, keď prvú tretinu ovládli pomerom 3:0. Poliaci sa síce v druhej časti dvoma gólmi vrátili do hry, ale domáci tím nepripustil vyrovnanie a ďalšími piatimi zásahmi spečatil svoj triumf. Hetrikom sa na ňom podieľal Šimon Batkovič. Zverenci trénera Radomíra Mrázka tak nadviazali na predchádzajúce víťazstvá nad Francúzskom (10:1) a Rakúskom (9:3) a bez straty bodu vyhrali skupinu.
Na svetový šampionát v Tampere (4.-13. decembra 2026) postúpi okrem víťazov skupín Slovenska a Švédska aj úspešnejší z nedeľného súboja tímov na druhých miestach Poľska a Dánska.
kvalifikácia o postup na MS 2026
E-skupina:
SLOVENSKO - Poľsko 8:2 (3:0, 1:2, 4:0)
Góly: 4. Batkovič (Miške), 13. Kvasnica (Miške), 20. Haša (Gašparík), 39. Batkovič (Kvasnica), 48. Batkovič (Mirt), 53. Lukaszewski (vlastný), 58. Gašparík (Kvasnica), 60. Kopejtko - 25. Skula (Karkulowski), 37. Zaremba (Rydzewski), 1021 divákov.
ďalší výsledok:
Francúzsko - Rakúsko 4:5 (0:0, 1:3, 3:2)
E-skupina:
tabuľka E-skupiny:
1. SLOVENSKO 3 3 0 0 27:6 6
2. Poľsko 3 2 0 1 17:14 4
3. Rakúsko 3 1 0 2 11:19 2
4. Francúzsko 3 0 0 3 8:24 0
