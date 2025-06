ÚSPECH: Slovenskí volejbalisti vyhrali nad Severným Macedónskom 3:0

Zlatá Európska liga mužov /Bratislava/:



SLOVENSKO - Severné Macedónsko 3:0 (21, 22, 23)



Rozhodcovia: Simičová (Srb.) a Schimpl (SR), 92 minút



SLOVENSKO: Barták, Ihnát, Kováč, Billich, Firkaľ, Vančo, libero Jakubík (Kasperkevič). Tréner: S. Vanmedegael



Severné Macedónsko: G. Gjorgiev, N. Gjorgiev, Ljaftov, Lepidovski, Iliev, Savovski, libero K. Richliev (Milev). Tréner: J. Milenkoski

Bratislava 8. júna (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti uspeli vo svojom druhom zápase v Zlatej Európskej lige. V nedeľňajšom stretnutí zvíťazili v Bratislave nad Severným Macedónskom 3:0 na sety a odčinili piatkovú prehru v domácej Gopass Aréne s Fínskom. Budúci týždeň sa Slováci predstavia v portugalskom meste Loule, kde nastúpia v piatok proti domácemu tímu a v sobotu ich čaká Izrael.Tímy sú vo svetovom rebríčku vedľa seba, Slováci figurujú na 38. mieste a Moldavci sú hneď za nimi. Prvý set vyhrali domáci aj vďaka kvalitnej hre v poli 25:21. Druhé dejstvo prinieslo tesnú koncovku, no opäť v nej uspeli slovenskí reprezentanti. Zverenci Stevena Vanmedegaela zvládli aj tretí set a tešili sa z triumfu pred domácimi fanúšikmi.Macedónci začali lepšie a po ese N. Gjorgieva viedli 5:3. Domáci však dvoma úspešnými blokmi a podaniami Ihnáta otočili stav na 7:5. Slováci hrali dobre v poli a Firkaľ úspešným útokom upravil na rozdiel troch bodov (11:8). Zverenci Vanmedegaela sa oproti piatku prezentovali aj kvalitnejším podaním, čo potvrdil dvoma esami Vančo (15:10). Firkaľovi sa naďalej darilo a aj vďaka nemu si tím udržiaval päťbodový náskok 20:15. Hostia sa po blokoch vrátili späť do hry (19:21), ale Firkaľ smečom ukončil set.V úvode druhého dejstva sa mužstvá bodovo držali bok po boku. Po chybe Ljaftova viedli domáci 8:6. Barták zaznamenal esom a vzápätí Firkaľ zvýšil úspešným útotokom na štvorbodový rozdiel 11:7. Moldavci náskok stiahli a kapitán N. Gjorgiev vyrovnal na 16:16. Slováci si však potom vytvorili dvojbodový náskok, najprv dal Firkaľ eso a krátko na to úspešne zaútočil kapitán Ihnát. N. Gjorgiev výborným servisom vyrovnal opäť na 22:22. Koncovka vyšla domácim vďaka Kováčovej práci na sieti a vedenie 2:0 na sety potvrdil esom Ihnát.Tretia časť začala tam, kde druhá skončila. Slovenskí reprezentanti začali pätbodovou šnúrou. Aj vďaka Ihnátovi si tím držal náskok (8:3). Hostia sa nevzdávali a šesťbodovou sériou otočili na 9:8. Vančo však zabral na podaní a výsledok sa preklopil na znovu domácich (16:14). Ljaftov servisom vyrovnal na 22:22 a o držiteľovi setu opäť rozhodla koncovka. Domáci ju zvládli a Ihnát ukončil duel.