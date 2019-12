Úspešný reprezentačný debut Fominycha, Oremus: Má šikovné ruky

Žilina 13. decembra (TASR) – Úspešný debut v slovenskom národnom drese má za sebou útočník HK Nitra Daniil Fominych. Ruský rodák, ktorý si momentálne vybavuje slovenské občianstvo, strelil v piatkovom víťaznom zápase proti reprezentačnej "dvadsiatke" (7:4) v drese Olympijského výberu dva góly a pridal aj jednu asistenciu. Skóroval aj v dodatočnom predĺžení 3 na 3, na ktorom sa dohodli tréneri.



"Veľmi ma potešilo, že som podal takýto výkon v prvom zápase za Slovensko. Je to najmä zásluha spoluhráčov, že sa mi podarilo takto presadiť. Verím, že ďalšie reprezentačné štarty čoskoro pribudnú," povedal po vydarenej reprezentačnej premiére 21-ročný hokejista. Jeho formácia na ľade dominovala: "Veľmi dobre sa mi hralo s Romanom Žitným aj Jakubom Sukeľom. Zápas som si užil. Celé mužstvo hralo uvoľnene, pokojne, nebol na nás vyvíjaný žiaden tlak. A tie moje góly? Zrejme ma budú čosi stáť. Ešte sa v šatni dohodneme."



Fominych ukázal v zápase cit v rukách, najmä jeho prvý gól po drzom prieniku potešil oko diváka. Svojím výkonom zaujal aj trénera Olympijského tímu Petra Oremusa. "Má šikovné ruky. To je dôvod, prečo sme ho nominovali. Je to chlapec, ktorý má budúcnosť," povedal Oremus na adresu Fominycha.



Rodák z Ufy prišiel na Slovensko, keď mal 16 rokov. Aj vďaka koučovi Marcelovi Ozimákovi, ktorý mu povedal, že v slovenskom hokeji bude mať väčšiu šancu uplatniť svoj talent ako v Rusku. Vzdal sa ruského občianstva a momentálne si vybavuje slovenský pas. "Ako som sa dozvedel, je to už v štádiu riešenia. Je už len na funkcionároch, aby to vybavili," poznamenal Oremus.



Fominych by mohol byť v blízkej budúcnosti adeptom aj na štart v reprezentačnom A-tíme. "Rok či dva som rozmýšľal, či spravím tento krok. Bolo to fakt ťažké, veď od detstva som vyrastal v Rusku. Nakoniec som sa rozhodol, že budem reprezentovať Slovensko. Teraz bude na reprezentačných tréneroch, či mi dajú ďalšie šance. Ja sa budem snažiť v tréningoch a zápasoch pracovať najlepšie, ako viem," dodal.