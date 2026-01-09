< sekcia Šport
Úspešný zápas pre Slafkovského: Pripísal si gól a asistenciu
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 9. januára (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský si pripísal v noci na piatok v zámorskej NHL gól aj asistenciu a prispel tak k výhre Montrealu, ktorý zdolal Floridu 6:2. Po takmer mesiaci bol v akcii aj jeho krajan Šimon Nemec, ktorý nastúpil za New Jersey na ľade Pittsburghu a jeho tím prehral 1:4.