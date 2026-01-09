Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 9. január 2026Meniny má Alexej
< sekcia Šport

Úspešný zápas pre Slafkovského: Pripísal si gól a asistenciu

.
Juraj Slafkovský sa raduje počas zápasu NHL po asistencii. Foto: TASR/AP

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 9. januára (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský si pripísal v noci na piatok v zámorskej NHL gól aj asistenciu a prispel tak k výhre Montrealu, ktorý zdolal Floridu 6:2. Po takmer mesiaci bol v akcii aj jeho krajan Šimon Nemec, ktorý nastúpil za New Jersey na ľade Pittsburghu a jeho tím prehral 1:4.
.

Neprehliadnite

Blanár vyjadril podporu šéfovi dánskej diplomacie ohľadom Grónska

Fico: SR a ČR obnovia spoločné rokovania vlád, najbližšie bude v Česku

Autobus pri Rankovciach zišiel z cesty, boli v ňom prevažne deti

KOMENTÁR J. HRABKA: Výnimočná správa